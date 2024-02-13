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厲害 杭州小三生攢70萬壓歲錢 網：爺爺還缺孫女嗎

中國新聞組╱杭州13日電
杭州一名小學三年級女孩身旁，擺放著厚厚一疊百元鈔票，全是她收到的壓歲錢，這張照片驚到不少網友。(取材自橙柿互動)
杭州一名小學三年級女孩身旁，擺放著厚厚一疊百元鈔票，全是她收到的壓歲錢，這張照片驚到不少網友。(取材自橙柿互動)

過新年，小朋友開心收紅包，家長群則忙曬娃收到的壓歲錢，總數少的有五、六百元，多的有五、六萬元，一名杭州女孩的媽媽發了一張照片讓網友驚到，只見「正在吃年夜飯的小雨身旁，擺放著厚厚一疊百元大鈔」，小學三年級的她居然已經攢到70萬元(人民幣，下同，約9.8萬美元)壓歲錢。

新快報報導，每逢過年過節，小雨的爺爺奶奶都會包上一個大紅包，再加上外公外婆和七大姑八大姨的，才小學三年級的小雨，至去年已攢下67萬元壓歲錢，若再加上今年收到的3萬元左右壓歲錢，小雨存款可突破70萬。

據報導，這筆錢暫時由媽媽保管。小雨的媽媽劉女從事金融業，她把這筆錢分成幾個部分，其中60萬元買進銀行理財，其餘拿來投資股票。

劉女說，雖然家裡條件比較好，但是在孩子零花錢方面，她管得還是比較嚴，孩子想獲得零用錢，只能通過自己的努力，比如考試達目標等，別看小雨有70萬元存款，但是她日常能支配只有幾百元。媽媽說，等小雨讀大學了，會先交給她一部分；等她工作了，再全額交給孩子。

相關新聞一出，隨即登上搜，網友紛紛調侃「爺爺還缺孫女嗎？30多歲的孫女要不要考慮一下」、「收壓歲錢比朝九晚五的打工人賺的還多」、「太慘了，我還沒有小學生有錢人家壓歲錢」、「這不過是她零頭零花錢而已，遺產繼承應該都是千萬億級別的」。

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