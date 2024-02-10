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梅西風波 杭州取消阿根廷球隊友誼賽

中國新聞組／北京10日電
「阿根廷球王」梅西在香港友誼賽因傷未上陣，引起球迷不滿，香港主辦單位宣布將退一半門票費用。杭州也宣布取消阿根廷球隊友誼賽。(路透)
「阿根廷球王」梅西在香港友誼賽因傷未上陣，引起球迷不滿，香港主辦單位宣布將退一半門票費用。杭州也宣布取消阿根廷球隊友誼賽。(路透)

「阿根廷球王」梅西（Lionel Messi）到香港友誼賽卻沒上陣，引起滿場球迷不滿，隔2天又在日本友誼賽踢球，相對剝奪感更盛，如今香港主辦單位宣布將退一半門票費用。梅西風波引起中國球迷不滿，杭州市體育局9日表示，已決定取消阿根廷足球隊3月在當地的友誼賽。

目前效力美國足球大聯盟邁阿密國際隊的梅西2月5日在香港交流賽坐滿板凳，現場4萬球迷狂喊退票，而7日又在日本對上J聯盟神戶勝利船的交流賽替補上場踢了近30分鐘，讓香港球迷罵聲甚囂塵上。

香港政府甚至要求主辦單位和梅西所屬球隊做出合理解釋，根據香港媒體報導，主辦單位Tatler Asia 宣布將會退回一半的門票錢，退款安排的詳情將於3月中前作另行通知，「我們本來希望這項活動會成為香港的驕傲，亦以此為目標努力奮鬥了數個月，可惜最後卻令各位失望和心碎。 」

聲明中指出，國際邁阿密在合約中承諾球隊中的著名球星梅西、阿爾巴（Jordi Alba）、布斯克茨（Sergio Busquets）及蘇亞雷斯（Luis Suárez），若非受傷需要上場作賽45分鐘，，最終國際邁阿密通知梅西及蘇亞雷斯因傷缺陣，也未親自出面向球迷說明缺陣原因。

據Tatler Asia公開的損益表，這次梅西赴港雖然獲得約1億5690萬港元的收入，包含門票、贊助、轉播等，支出也多達1億4390萬港元，原本可獲1300萬港元利潤，但門票退一半之後，可能反虧損4300萬港元（約541萬美元）。

此外，杭州市體育局發表聲明指出，「作為商業賽事，前期某公司與阿根廷足球隊洽談於今年3月份來杭州進行友誼賽。鑑於目前眾所周知的原因，據向主管機關了解，該賽事舉辦條件不成熟，已決定取消該賽事舉辦，特告！」。

中國官方：阿根廷隊杭州行取消。圖為阿根廷隊資料圖。(取材自杭州體育)
中國官方：阿根廷隊杭州行取消。圖為阿根廷隊資料圖。(取材自杭州體育)

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