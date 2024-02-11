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京城娛樂新熱潮：聽live音樂、圍爐煮茶

記者王玉燕／綜合報導
網友分享「為live心動一萬次」「一定要去體驗一次livehouse」的貼文。（取材自微博）
網友分享「為live心動一萬次」「一定要去體驗一次livehouse」的貼文。（取材自微博）

這個冬天，熱中於城市探索的年輕人在「逛吃」之外，尋找多樣化的本地新玩法，轟趴、圍爐煮茶、Livehouse、KTV等線下文娛消費在京城全面升溫。

剛剛過去的元旦假期，和朋友在Livehouse邊聽歌邊跨年，成為年輕人流行的過節方式。而另外一批「佛系養生」的年輕人，則在茶館裡擺起「龍門陣」。「暖暖和和地喝喝茶聊聊天，安安穩穩地開啟新一年」。元旦當天，市民李萍和兩位朋友在北鑼鼓巷一家茶館圍爐煮茶，總結過往、暢想未來，在溫馨的氛圍中迎接新年。

跨年夜當晚，位於五棵松華熙的MAO Livehouse舉行「你好新世界派對」跨年音樂演出，新年倒計時將現場氣氛推向高潮。零點過後，店外仍然排著長隊，動感有力的鼓點聲隔著厚重的大門隱隱傳出，將門店周邊的氣氛都帶得十分火熱。

「氣氛真是太好了！來這兒跨年可算沒選錯地方。」熱愛音樂的大學生小高和幾名同學，平時就喜歡一起去Livehouse看線下音樂演出，提前半個多月便把跨年夜聚會定在這裡，場地中迎新年的布置和倒計時的儀式感，讓他們感到驚喜萬分。

凌晨1時，一街之隔的BONGBONG酒吧仍然人聲鼎沸，動感的音樂節奏吸引著路人的目光。「裡面人已經滿了，現在不讓進，得等等看有人出來才能再放人進去。」門口工作人員不時對消費者解釋道。三五成群的年輕人坐在酒吧側門外的桌子旁小酌，等著一會兒進去再嗨一場。

美團資料顯示，元旦小長假期間，轟趴、圍爐煮茶、Livehouse等休閒玩樂全國訂單量同比增長225%，茶館訂單量同比增長超260%，北京消費規模位居中國第二。此外，桌遊吧、密室逃脫、洗浴中心、溫泉度假等室內娛樂場所也迎來客流激增，訂單量同比增長10%。

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