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北京人藝變楚營 觀眾沉浸「霸王別姬」

記者王玉燕／綜合報導
北京人藝小劇場跨年作品「霸王別姬」劇照。(圖／本報北京傳真)
北京人藝小劇場跨年作品「霸王別姬」劇照。(圖／本報北京傳真)

走進北京國際戲劇中心人藝小劇場，座席與舞台消失不見，一頂「中軍大帳」敞開帷幕，邀觀眾圍坐近觀四面楚歌、垓下之圍的個中隱秘。近日，北京人藝小劇場跨年作品「霸王別姬」迎來首演。

「霸王別姬」是繼「我們的荊軻」之後，又一部登上人藝舞台的莫言作品。在莫言看來，「所有歷史戲都是現代戲」，他將幾名歷史人物的關係進行重塑，為「霸王別姬」這一家喻戶曉的古典故事，賦予了新的詮釋和探討空間。

「這部作品源於一個奇妙的設定，如果呂雉和虞姬在楚營會面，那會是什麼樣的情境？」導演林叢說。在莫言作品的文學基礎上，她從女性創作者的視角和感受出發，將敘述主體對準了劉邦、項羽的夫人呂雉和虞姬，她們兩人中，起初一個迷失於權勢爭鬥，一個沉溺於兒女情長，幾輪交鋒後，本為仇敵的她們卻朝著彼此的方向前進了一步。

「我們希望表達在宏大的歷史背景、人生命運之下，女性對愛情、權利、人生目標的思考與選擇。」林叢說。無論呂雉還是虞姬，都代表了女性的不同側面，她們看似截然不同，但在人性與亂世的漩渦裡掙扎，恰如劇中所言，是「你中有我，我中有你」的互相映襯。

「霸王別姬」通篇沒有按照傳統意義上的起承轉合來講述一個故事，而是讓數個片段天馬行空般地穿插交錯，表達諸多思考：是成就霸業還是追逐愛情？是入世還是出世？是為大義還是為小我？

向來，楚漢爭霸聚焦的是劉邦、項羽的鬥爭，而這一次，「霸王別姬」為解讀歷史帶來了一些摻雜女性柔情與決絕的可能性。

全劇重點突出、節奏緊湊。小巧的演員體量配合充滿沉浸感的軍帳佈景，以極簡而寫意的舞台設計，把四面楚歌的緊張、歷史煙雲的蒼涼表現得相當到位。

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