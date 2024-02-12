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流落海外40載 西周國寶「豐邢叔簋」回家了

中國新聞組／北京12日電
流失海外40年的豐邢叔簋重歸中國。（新華社）
流失海外40年的豐邢叔簋重歸中國。（新華社）

國家文物局近日成功從美國追索被盜流失的一級文物西周豐邢叔簋。豐邢叔簋於1978年在陝西出土，1984年11月被盜，2023年1月現身美國紐約，經國家文物局啟動流失文物追索程序，文物持有人雷蒙德 · 金及其母親了解文物的故事後，決定「做正確的事」，無條件將文物返還中國政府。國家文物局局長李群表示，豐邢叔簋的回歸是中美人民友好交往的生動例證。

來源：YouTube

文匯報報導，這具西周豐邢叔簋於1978年在陝西省寶雞市扶風縣法門鎮一處西周晚期青銅器窖藏出土，是典型的西周青銅器形制，具有簡潔而莊重的時代風格。此簋內底鑄有銘文3行18字（含重文2個）「豐邢叔作伯姬尊簋，其萬年子子孫孫永寶用」，製作工藝反映了西周青銅器高超的鑄造水平。

2023年1月，國家文物局透過中國駐英國大使館獲悉豐邢叔簋現身紐約，第一時間聯合公安部指導地方文物和公安部門迅速開展相關證據搜集整理，同時與持有人雷蒙德·金及其母親充分溝通，持有者同意無條件將文物返還給中國政府。2023年11月11日，經國家文物局授權，中國駐紐約總領館總領事黃屏代表國家文物局接收和暫存保管豐邢叔簋。

為褒揚雷蒙德·金及其母親的義舉，國家文物局和中國駐舊金山總領館1月22日在雷蒙德·金及其母親現居地俄勒岡州波特蘭市，共同舉辦豐邢叔簋返還儀式。

文化和旅遊部副部長、國家文物局局長李群在儀式上作視頻致辭，對雷蒙德·金及其母親，以及為促成回歸的相關各方表示感謝。他表示，豐邢叔簋的回歸是落實中美兩國元首舊金山共識的重要成果，為促成更多文物返還原屬國提供了積極示範，也是中美人民友好交往的生動例證。

雷蒙德·金及其母親介紹了豐邢叔簋的情況，並再次表達希望讓流失文物盡快回歸的強烈願望。同時，對各方的信任和支持表示感謝。中國駐舊金山總領館總領事張建敏代表國家文物局向雷蒙德·金及其母親頒發捐贈證書。

1月28日，文物在專人護送下，搭乘中國國航班機安全運抵北京，結束其40年的海外漂泊歷程，重歸祖國懷抱。29日，經組織專家實物鑒定，該簋是豐邢叔簋原器，為一級文物。

流失海外40年的豐邢叔簋重歸中國。（新華社）
流失海外40年的豐邢叔簋重歸中國。（新華社）

舊金山 大使館 俄勒岡州

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