999萬現金+別墅+法拉利…周口新娘豪橫陪嫁 自己做生意攢的

新娘的陪嫁。（視頻截圖）

河南 周口鹿邑縣一婚禮現場，四名伴娘舉著牌子，分別寫著「深圳樓房一套」、「別墅一套」、「現金999萬（人民幣，下同）」、「法拉利一輛」，引發網友關注。知情人表示，新娘是自己白手起家做生意的，嫁妝都是新娘自己賺錢攢出來的。

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綜合媒體報導，這些陪嫁品中，深圳的樓房和別墅都價值不菲，而現金999萬更是讓人驚嘆，還有一輛法拉利488跑車，價值也在三、四百萬元。視頻中，新娘頭上皇冠全是黃金，手腕、手指上戴的也是黃金。

據了解，這位新娘叫小麗（化名），出生在一個普通的家庭，父母都是農民。小麗從小就展現出了非凡的毅力和決心，她學習刻苦，成績優異，考上了一所好大學。大學期間，她嘗試創業，通過做兼職、做家教等方式賺取了自己的學費和生活費。畢業後，她創立了自己的公司。

小麗的公司起初規模很小，只有她和幾個朋友一起打拼。但在她的帶領下，公司逐漸壯大起來，業務範圍也擴展到了中國各地，她的個人財富也迅速增長。

有網友表示，新娘自己賺錢攢出來的嫁妝是一種自立自強的表現，這反映了現代女性在事業和家庭中的地位逐漸得到提升和尊重。但也有人質疑，這是對金錢和物質的過度追求，是對個人價值的過度肯定。