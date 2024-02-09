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直播中辱罵自己的母親…網紅張美麗吃霸王餐、拍不雅片被逮

中國新聞組╱綜合9日電
網紅張美麗被逮捕：辱罵親母走紅、吃霸王餐、拍不雅視頻。(取材自快科技)
網紅張美麗被逮捕：辱罵親母走紅、吃霸王餐、拍不雅視頻。(取材自快科技)

陜西綏德一名網路主播「張美麗」日前在直播過程中辱罵自己母親，並且裝瘋賣傻、隨意謾罵侮辱他人、炒作話題，在網上快速走紅，而這些行為嚴重違背社會公序良俗、挑戰社會道德底線、擾亂公共秩序，社會影響極為惡劣，已構成犯罪，遭警方逮捕。

快科技報導，據陜西網警通報，「張美麗」因在直播過程中辱罵自己母親，在網絡上快速走紅，視頻被多人轉載點擊觀看，相關低俗視頻瀏覽播放量達172.5萬。因為身價不斷提升，開始以綏德代言人自居，不僅吃「霸王餐」，還乘坐交通工具不給錢、強行打廣告、隨意辱罵他人，強拿硬要尋釁滋事。

由於張美麗這些行徑嚴重違背社會公序良俗，綏德縣公安局警方表示，這樣「耍特權」行為該停止了，其行為已構成犯罪，並於日前以涉嫌尋釁滋事罪依法執行逮捕，五名參與雇傭張美麗進行低俗直播相關人員也被依法行政處罰。

陜西網警表示，網紅有一定影響力，「耍特權」會引發跟風模仿，造成負面影響；另一方面，網紅在社交媒體上發聲，越界表達訴求或者謀求特殊待遇，其實是在濫用粉絲的同情和支持，占用公共資源。

網紅張美麗被逮捕：辱罵親母走紅、吃霸王餐、拍不雅視頻。(取材自快科技)
網紅張美麗被逮捕：辱罵親母走紅、吃霸王餐、拍不雅視頻。(取材自快科技)

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