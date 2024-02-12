保費獲打折 中國船隻航經紅海優勢 美英以貨船需付更貴費用

「青年運動」日前承認在亞丁灣攻擊美國商船。(取材觀察者網)

紅海危機升溫，據美媒援引保險 從業人員表示，葉門叛軍「青年運動」（Houthis，或譯「青年運動」）曾公開宣稱會確保中國等船隻安全通過紅海，在紅海航行的中國船隻因此可獲低於市場價的航運保險折扣。這使得數以百計船隻紛紛通過懸掛相關國旗或稱船上有中國船員等方式，避免更為高昂的保險費或是被拒保。相較英美和以色列 相關船隻要付更高保費 ，中國承運商在此又獲得了另一優勢。

彭博社報導，最近，在紅海航行的中國船隻可以獲得低於市場價的航運保險折扣，而美國、英國以及以色列相關船隻則需要支付更為高昂的保險費，甚至被不少保險公司直接排除出承保範圍。

據報導，相關從業人員表示，紅海衝突使運保險市場正在分級，與中國有關的船隻所面臨的風險較低。

報導說，「青年運動」去年11月中旬開始襲擊與以色列有關聯的船隻，並將目標擴大至美國和英國等國船隻後，導致通行這一高風險水域的戰爭保險費率飆升了約十倍。最近幾周保險費率才趨於穩定。

有行業相關人員透露，一些與中國有關聯的船舶在過境保險上只需要支付船體和機械價值的0.35%左右，其他大多數船舶所需支付的保費一般在船體和機械價值的0.5%至0.75%之間。

對於一艘船體和機械價值為1億美元(約7.1億元人民幣)的船舶來說，這些折扣可以讓航運公司節省下15萬至40萬美元。

據報導，在數以百計的船隻不得不避開衝突區域，繞道好望角的當下，這意味著，除了能夠相對安全地使用這道捷徑外，中國承運商又獲得了另一個優勢。

而一些與美國、英國和以色列有聯繫的船隻卻不得不支付更高的保險費，甚至還會被保險公司「嫌棄」，直接排除出承保名單，表明不涉及美英以業務的保險條款也在增加。

報導指出，與此同時，近來還有船隻穿越紅海時，在其國際航運實時追蹤信息的「目的地」一欄中，附帶填寫上了諸如「船上均為中國船員」等類似的備註內容，以示該船隻與中國有關。