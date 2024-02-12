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廣西男開直升機回老家過年 50公里只花10多分鐘

中國新聞組／廣州8日電
一名部落客近日發布影片表示，自己開著直升機回老家過年，大約50多公里距離只花了10分鐘。(視頻截圖)
一名部落客近日發布影片表示，自己開著直升機回老家過年，大約50多公里距離只花了10分鐘。(視頻截圖)

廣西有一名部落客近日發布影片表示，自己開著直升機回老家過年，大約50多公里距離只花了10分鐘，引發關注和熱議。

上游新聞報導，從影片中可以看到，部落客許先生帶著老婆與三個小孩進入機艙，他透露，老婆娘家在廣西，開直升機從浙江飛廣西沒問題，但長途飛行需要更複雜的報請和批准，所以他沒有選擇從浙江溫州飛廣西，而是將直升機由專業車輛運送到廣西，到廣西百色西林老婆娘家後，再搭乘直升機飛回他位於隆林金鍾山鄉的老家。

來源：YouTube

兩地距離50多公里，都是山路，開車需要2小時左右，但飛行只需要大約10分鐘；許先生說，飛行時也有專業飛行教練跟隨，「春節回家，想著在村裡飛行一下，也讓大夥看看生活的日新月異和社會的發展進步。」

許先生說自己出身農村，後來去浙江溫州打拚，和妻子白手起家，十多年來，生意越做越大，生活條件越來越好了，有車有房，就想著能不能玩點高科技。「孩子們坐上直升機非常高興，自己也是，從未想過有這一天。」

據報導，許先生這架直升機是二手的，去年買下，並為此考飛行駕照。此外，許先生關聯多家公司，包括農業公司、通航公司等。

許先生的飛行教練陶教練表示，考取飛行駕照不難，難的是時間和精力。當許先生駕駛直升機時，自己都在從旁提醒，相關飛行也都經過相關空域審核。為此，他們也跑了多個部門辦理相關審批手續。

徐先生所在村的村民肖先生表示，自己是許先生的鄰居，的確看到許先生駕駛直升機，停在村裡。

駕照

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