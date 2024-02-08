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梅西「在港稱傷抵日痊癒」 中國球迷氣炸喊封殺

中國新聞組／北京8日電
阿根廷「球王」梅西在香港未能親自下場比賽風波持續延燒。由於阿根廷國家隊先前宣布3月將到中國進行兩場友誼賽，不少中國網友在微博上怒轟要抵制梅西。（路透）
阿根廷「球王」梅西在香港未能親自下場比賽風波持續延燒。由於阿根廷國家隊先前宣布3月將到中國進行兩場友誼賽，不少中國網友在微博上怒轟要抵制梅西。（路透）

阿根廷「球王」梅西香港稱因傷未能下場比賽，到了日本卻能「迅速傷癒」上場，且對香港政府及球迷沒說明也沒道歉，引發中國輿論強烈不滿，狠酸「真是日本醫學奇蹟」。由於阿根廷先前宣布3月18到26日將到杭州、北京中國進行兩場友誼賽，不少中國網友昨在微博上怒轟要抵制梅西：「阿根廷我們歡迎，不過梅西就不用來了。」

梅西4日隨邁阿密國際赴港友誼賽，門票售罄卻沒上陣，讓滿場近4萬球名噓聲不斷，被轟「大型詐騙現場」，梅西7日下午5點多在微博發布聲明，對自己因傷不能在香港上場表示遺憾，希望未來有機會回來傾力獻上比賽。不過聲明依舊未能平息中國球迷的怒火，昨天看到梅西在日本出戰神戶勝利船友誼賽時竟在下半場替補上陣，「差別待遇」更是引爆中國網民一片怒火。

大批中國網民怒批，梅西在香港和日本的表現和表情完全不同，在香港扳個臉說自己受傷且就是不下場，也未說明原因和道歉，沒想到這「傷勢」隔天到了日本就迅速「痊癒」，還笑著和牛郎合影，紛紛留言酸爆：「香港限定傷情，日本醫學奇蹟」「腹股溝大大滴康復」「喲西，很有精神！」。官媒環球時報前總編輯胡錫進也發文：「梅西在日本上場了，這更加襯托了他在香港的汙點」。

憤怒的網民和球迷更嗆：「梅西你就永遠別來中國」「中國不歡迎你，別再來了」「不要給梅西發簽證」「阿根廷一天不開除梅西，我們就抵制」「你在日本笑得很開心嘛」「我們精心準備的歡迎陣仗被大大踐踏」；有球迷在梅西Instagram援引NBA前籃球巨星柯比名言「那些只能攢錢來看我一次的球迷怎麽辦」，要求梅西對攢錢買門票卻被忽悠的香港球迷道歉。

不過也有人表示體諒，有人說「所謂不尊重球迷、黑臉，都是幾秒鐘的截圖斷案，事實上不是這樣吧，梅西前一天的訓練賽，跟球迷友好互動是事實吧」、「給球盲跟風的科普一下，他的傷勢是必須休息的，如果惡化很容易賽季報銷，一般俱樂部處理的方式都是休息」、「還是熟悉的一個大大的擁抱，我們3月再聚」。

梅西 香港 日本

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