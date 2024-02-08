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大氣河流鋒面東移 中西部8州「暴風雪警報」

雪災車險索償潮 鄂10萬筆近9億 豫單日接單增4倍

中國新聞組／北京8日電
太保產險天門支公司查勘員對被困車輛進行施救。（中國銀行保險報）
太保產險天門支公司查勘員對被困車輛進行施救。（中國銀行保險報）

史上最多人自駕出行的春運，遇上15年來最強雨雪冰凍天氣，雨雪重災的中部地區近日出現汽車保險索償潮；其中僅在湖北省，當地湖北保險業1月31日至2月5日已接到10.4萬筆報案，其中車險報案占比95%（約9.88萬筆），行業估損金額共計人民幣8.9億元（約1.2億美元）。

湖北多地公路連日結冰受阻，交通事故激增，凍雨也導致樹枝等跌落砸損車輛。河南日報報導1月31日第一輪降雪後，平安產險河南分公司就次日接到1萬0537筆車險有效報案，較平日上漲約4倍；太保產險河南分公司截至2月3日，已受理雨雪車險報案1萬5594件；陽光財險河南省分公司介紹，僅1月31日下午5時到凌晨，報案量就新增1060件。

明報報導，目前湖北全省44個擁堵點陸續打通，儘管湖北雨雪天氣昨逐步結束，但大部分地區仍有明顯積雪和道路結冰，加上車流量較大，通行緩慢。為加快運送滯留旅客，武漢鐵路局決定昨晚加開夜行高鐵71.5對，共始發列車516列，預計發送旅客65萬人次，將達到2023年春運同期的153.3%。

河南 車險 保險

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