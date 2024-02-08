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「帶著風雪一路風馳電掣」 綠皮車最先到家 網：不再笑它慢

中國新聞組／北京8日電
帶著風雪風馳電掣，今年竟然是綠皮車最先到家。(取材自今日頭條)
帶著風雪風馳電掣，今年竟然是綠皮車最先到家。(取材自今日頭條)

今年春運出行，遭遇了自2009年以來範圍最廣的冰凍雨雪天氣，導致湖南、湖北、河南、安徽等中部城市經歷了「困難」的出行局面。有人在高速公路上塞了18多個小時、30多個小時，有人坐高鐵2小時走了11個小時，還忍受了一個晚上的停電挨凍。有網友在滯留的高鐵上拍到外面「帶著風雪一路風馳電掣」的綠皮火車，感嘆「今年竟然是綠皮車最先到家」。

影音來源：YouTube

縱覽新聞報導，極端天氣暴雨暴雪襲來，道路封鎖，飛機高鐵停運，整個城市陷入了一片混亂。在這樣的情況下，綠皮車，這個曾經被遺忘的交通工具，如今成為了春運的主力軍。它們不畏風雨，不顧艱辛，一趟接一趟地穿梭在各個城市之間，將歸心似箭的人們送回家中。

網友紛紛留言，「今年竟然是綠皮車最先到家」、「綠皮車：曾經對我愛答不理，這次讓你高攀不起（一票難求）」。

大雪是如何影響高鐵的？據了解，高鐵列車在轉換線路的時候，也跟普通列車一樣，需要通過道岔結構來改變路線。道岔內的積雪，冰塊會影響道岔的正常工作。雖然一些高速鐵路是有道岔融雪裝置的，但如果出現極端大雪天氣，道岔結構還是可能出現故障。

此外，高鐵上方「不起眼」的電線同樣是高鐵重要的組成部分。但如果電線上出現冰了，弓形頭和電線之間的接觸會受到影響。另外，電線上的冰也可能讓電線變得更重，晃動得更厲害。同樣影響高鐵列車取電，為了盡可能穩定地獲取電流，高鐵列車也只能降低運行速度，嚴重的時候只能暫時停車等候。

當高鐵停在路上的時候，有不少網友都拍到了旁邊的「綠皮車」呼嘯而過。那為什麽綠皮車不怕大雪？

首先說明一下，我們常說的綠皮車，其實是大家對車身刷綠的列車的俗稱。我們今天所稱的綠皮車，跟十幾年前所說的綠皮車有很大差別。

從 2014 年開始，鐵路部門決定，將墨綠色作為普速列車（非高鐵動車組列車）的統一色調，並且在當年就開始了對列車車體顏色重新塗刷。之前的橘色、藍色塗裝列車，也都漸漸成為了「新綠皮車」。

「新綠皮車」的速度，舒適度可能確實不如高鐵，但還是比早期的「老綠皮車」舒服得多。

綠皮車當然也會受到道岔結冰和線路積雪的影響，但因為它行駛速度比較慢，再加上鐵路工人的連夜搶修，這些問題對綠皮車行駛影響很小。

帶著風雪風馳電掣，今年竟然是綠皮車最先到家。(取材自今日頭條)
帶著風雪風馳電掣，今年竟然是綠皮車最先到家。(取材自今日頭條)

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