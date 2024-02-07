我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

2024會計年度以來 CBP查緝無證客已破百萬人

臨近過年 法拉盛年貨銷售、餐廳預訂火爆

8年前寫下「世界那麼大 我想去看看」暴紅 河南女師現況曝光

中國新聞組／北京8日電
顧少強已回到鄭州。（取材自上觀新聞）
顧少強已回到鄭州。（取材自上觀新聞）

河南鄭州一名女教師顧少強8年前以一封「世界那麼大，我想去看看」的辭職信暴紅，成為不少人的「標竿」。時隔8年，媒體報導，顧少強已回到「原點」鄭州，除了開民宿，也在網上直播講課。她稱，回到鄭州後遭遇不少冷嘲熱諷，她坦承當年花20分鐘做出的決定，「有毒」。

潮新聞報導，2015年4月13日，鄭州人的朋友圈被一封辭職信刷屏，信的內容僅有10個字：「世界那麼大，我想去看看」。三天後，這封被譽為「最具情懷」的辭職信徹底在網路上炸開了鍋。

顧少強回憶起寫下這封信的三天前，河南省實驗中學該學期最後一堂心理課，初一的學生正在寫一封信給兩年後的自己。 「我也在想像我20年後的生活會是怎麼樣……，於是20分鐘後我便決定辭職。」顧少強說，辭職並非一時興起，她一直有個民宿夢，每年假期也都會去各地旅行。

辭職後，顧少強到了成都，每天穿梭在巷子裡尋找特色小吃。緊接著她又去了重慶，和多年未見的老友一起生活。熱愛越劇的她，在得知戲劇名家茅威濤將在杭州演出後，匆匆告別好友從重慶飛往杭州。在江南生活的一個多月裡，她跟著朋友「蹭吃蹭喝」。

辭職時，顧少強的口袋只有1萬元（人民幣，下同）。但她的民宿夢依然強烈。 2015年冬天，顧少強和愛人投資了100多萬，在青城山腳的古鎮上開起了民宿，取名「遠歸」。

就在民宿生意略有起色之時，疫情打亂了顧少強的生活，好幾個月裡，夫妻倆沒有一點收入，但民宿的水電以及租金仍需要支出，兩人只好想辦法再找其他工作。

8年過去，顧少強已刷新N種身分。如今，44歲的她是一名七歲女孩的媽媽，擁有20多間客房的民宿主，是節目嘉賓，還是問題學生的心理諮商師。

2022年春節，顧少強收拾行李回歸鄭州。這8年，她覺得自己就像畫了一個很大的圓，儘管回到原點，不過中間的過程很精采。

8年前，面對網友的熱議，顧少強沒有回應， 「每個人對於『世界那麼大，我想去看看』這句話的理解都是不同的，對我來說，這並不意味著我一定要去到多遠的地方，或讓足跡遍布世界每個角落，我只是想去體驗不一樣的人生。」

8年來，每當顧少強有所停留時，就有人質疑，不是說看世界嗎？怎麼停下來了？還有人感慨，「當年差點被你騙了，幸好沒有辭職。」顧少強略顯無奈，「我沒有慫恿大家都去辭職，沒有要求大家離開自己的生活。」

當記者問到，如何看待8年前的這句話，顧少強說，對有些人來說，這句話可能是生活中的一盞明燈，讓人看到了一種可能性，但這也可能是一碗「毒藥」，因為有些人把握不好分寸。 「這句話無所謂好與壞，關鍵是怎麼去理解它，怎麼去用它，並不是要和現在的人生割裂開來，才能獲得自由和快樂。」

8年前的辭職信。（取材自上觀新聞）
8年前的辭職信。（取材自上觀新聞）
顧少強在民宿生活。（取材自上觀新聞）
顧少強在民宿生活。（取材自上觀新聞）

民宿 鄭州 河南

上一則

男偷賣女友黃金、名牌包用作戀愛開銷 「別人的不敢偷」

下一則

股市樓市靠不住 農曆年關前中國民眾買黃金保值

延伸閱讀

河南環衛工冒雪討薪 城管局「自請處分」網：罰三杯嗎

河南環衛工冒雪討薪 城管局「自請處分」網：罰三杯嗎
河南同鄉會、華裔商家 挺李昌永參選

河南同鄉會、華裔商家 挺李昌永參選
吃得下嗎？河南遇大雪 賓客竟在豬圈裡吃婚宴

吃得下嗎？河南遇大雪 賓客竟在豬圈裡吃婚宴
中國春運天氣攪局 10省份恐下暴雪或大暴雪

中國春運天氣攪局 10省份恐下暴雪或大暴雪

熱門新聞

被拍賣的iPhone 6s手機儲存卡內有2個視頻、646張照片、76個應用程序。(取材自大皖新聞)

涉刑蘋果iPhone 6s手機 拍22萬天價 網：裡面資料可能要人命

2024-01-31 07:30
倫敦鋼琴風波中的其中一名當事者劉夢穎，再度發布影片抨擊鋼琴家卡瓦納。(截自X@DavisKuma)

倫敦鋼琴事件中國女 再發片批鋼琴家「惡意碰瓷」

2024-01-30 13:10
在美遇襲三次後87歲老人決定搬回中國。(取材自X平台)

87歲翁在美街頭遇襲3次 決定放棄美籍搬回廣州

2024-01-31 20:46
吳謝宇北京時間1月31日死刑伏法。 (取材自大風新聞)

北大生弒母案 吳謝宇死刑伏法 未申請會見親屬

2024-01-30 22:06
易群林現場即興彈奏了一曲「梁祝」，郎朗在一旁手把手教學。（取材自光明網）

郎朗兌現建築工人「鋼琴之約」 手把手教學彈奏「梁祝」

2024-02-02 08:00
中國股市示意圖。（路透資料照）

「賠慘了不讓說」 中國股民湧向美國大使館微博「求救」

2024-02-03 01:05

超人氣

更多 >
福建走線客抵美不到20天 紐約住處前酒醉摔亡

福建走線客抵美不到20天 紐約住處前酒醉摔亡
南加華女暴雪天登山失聯 最後畫面顯示...

南加華女暴雪天登山失聯 最後畫面顯示...
寫過66本旅遊書 他最愛這5城市

寫過66本旅遊書 他最愛這5城市
12星座誰最愛用錢衡量感情？金牛物欲強、射手差很大

12星座誰最愛用錢衡量感情？金牛物欲強、射手差很大
紐約宣布新計畫…這些無證家庭糧食補助 比低收入戶還多

紐約宣布新計畫…這些無證家庭糧食補助 比低收入戶還多