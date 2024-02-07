8年前寫下「世界那麼大 我想去看看」暴紅 河南女師現況曝光

顧少強已回到鄭州。（取材自上觀新聞）

河南鄭州 一名女教師顧少強8年前以一封「世界那麼大，我想去看看」的辭職信暴紅，成為不少人的「標竿」。時隔8年，媒體報導，顧少強已回到「原點」鄭州，除了開民宿 ，也在網上直播講課。她稱，回到鄭州後遭遇不少冷嘲熱諷，她坦承當年花20分鐘做出的決定，「有毒」。

潮新聞報導，2015年4月13日，鄭州人的朋友圈被一封辭職信刷屏，信的內容僅有10個字：「世界那麼大，我想去看看」。三天後，這封被譽為「最具情懷」的辭職信徹底在網路上炸開了鍋。

顧少強回憶起寫下這封信的三天前，河南省實驗中學該學期最後一堂心理課，初一的學生正在寫一封信給兩年後的自己。 「我也在想像我20年後的生活會是怎麼樣……，於是20分鐘後我便決定辭職。」顧少強說，辭職並非一時興起，她一直有個民宿夢，每年假期也都會去各地旅行。

辭職後，顧少強到了成都，每天穿梭在巷子裡尋找特色小吃。緊接著她又去了重慶，和多年未見的老友一起生活。熱愛越劇的她，在得知戲劇名家茅威濤將在杭州演出後，匆匆告別好友從重慶飛往杭州。在江南生活的一個多月裡，她跟著朋友「蹭吃蹭喝」。

辭職時，顧少強的口袋只有1萬元（人民幣，下同）。但她的民宿夢依然強烈。 2015年冬天，顧少強和愛人投資了100多萬，在青城山腳的古鎮上開起了民宿，取名「遠歸」。

就在民宿生意略有起色之時，疫情打亂了顧少強的生活，好幾個月裡，夫妻倆沒有一點收入，但民宿的水電以及租金仍需要支出，兩人只好想辦法再找其他工作。

8年過去，顧少強已刷新N種身分。如今，44歲的她是一名七歲女孩的媽媽，擁有20多間客房的民宿主，是節目嘉賓，還是問題學生的心理諮商師。

2022年春節，顧少強收拾行李回歸鄭州。這8年，她覺得自己就像畫了一個很大的圓，儘管回到原點，不過中間的過程很精采。

8年前，面對網友的熱議，顧少強沒有回應， 「每個人對於『世界那麼大，我想去看看』這句話的理解都是不同的，對我來說，這並不意味著我一定要去到多遠的地方，或讓足跡遍布世界每個角落，我只是想去體驗不一樣的人生。」

8年來，每當顧少強有所停留時，就有人質疑，不是說看世界嗎？怎麼停下來了？還有人感慨，「當年差點被你騙了，幸好沒有辭職。」顧少強略顯無奈，「我沒有慫恿大家都去辭職，沒有要求大家離開自己的生活。」