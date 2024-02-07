繁花帶火「東方奶酪」 腐乳紅到海外 老外也搶買

電視劇「繁花」熱播後，有「東方奶酪」之稱的腐乳也火爆，外國人迷上腐乳配麵包的吃法。 （視頻截圖）

電視劇「繁花 」熱播，劇中汪小姐偏愛的排骨年糕、爺叔心心念念的定勝糕等上海道地美食也火出圈，寶總泡飯必備、下飯神器的腐乳成了「東方奶酪」，在海外熱銷。上海一家老字號腐乳企業開足馬力，生產線排滿出口訂單。

央視財經報導，「繁花」的出圈，不僅讓上海黃河路、進賢路等成為新晉「網紅路」，也帶火了一眾上海老味。沿街的老字號蝴蝶酥、本幫菜館、粵菜館吸引了不少市民，一家上海的老字號小吃店一大早就出現排隊人龍，人群中既有體驗嘗鮮的新朋友，也有尋找童年味道的老食客。

漿好的排骨平放入392℉油鍋，炸完30秒後迅速撈出，再用482℉高溫復炸20秒，一塊外酥內嫩的排骨才算炸好。客人需要時，主廚將排骨和年糕放入滷汁中「氽」幾分鐘，再灑點辣醬油，一道傳統上海小吃排骨年糕就做好了。

上海某老字號小吃店負責人餘傑表示，排骨年糕的單價是15元（人民幣，下同），一天約能賣1萬份，銷售額一天約15萬元，對單店來說是一個飽和狀態。

隨著電視劇的持續熱播以及社交媒體的傳播，作為寶總泡飯必備、下飯神器的腐乳，也成為外國人餐桌上的美味。接近春節，上海的一家老字號腐乳企業正開足馬力，生產線排滿了出口訂單。

上海某食品企業品質管理部主任何勝榮說，有「東方奶酪」之稱的腐乳，外國人一般都塗在麵包上直接食用，他更透露，海外訂單數量驚人，「一年出口量在130噸左右，最主要出口到新加坡 、馬來西亞等東南亞 國家和北美國家。」