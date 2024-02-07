1天8000元、起租7天 年輕人「裹被、騎車」租勞斯萊斯

一些年輕人願意用租豪車的方式提升自己的生活品質。(取材自中新經緯)

「一個騎著電動車 裹著棉被的客人，來我們店裡租了一輛法拉利，還有一位客戶騎電動車來租勞斯萊斯魅影。」北京一名汽車租賃公司合夥人小偉(化名)，說起近期印象最深刻的兩位客人。他稱，市場趨勢在變化，從前租車 多為「撐門面」，如今更多的是消費體驗。

中新經緯客戶端報導，接近春節，小偉這幾天格外忙，常常到凌晨還在送車。

小偉做了三年豪車租賃，據他觀察，前來租車的客戶多數是男士，且以年齡在20到30歲之間的年輕人為主，他們有租賃消費的習慣。

這些租豪車的客戶因為租車使用場景不同，選擇租的車款也會有很大差異。 「單身或小倆口沒有小孩的客戶，喜歡租跑車。有孩子的家庭喜歡租商務車。」小偉說，在日常租豪車服務客戶的過程中，時不時會有客人讓他們印象深刻。

1月底，一位騎著電動車的客人來到門市租了一輛法拉利。 「反差還挺大的，當時他還讓我們幫忙保管他的電動車。我問他為什麼想租法拉利，他說『就是為了體驗不一樣的生活，這三天他會帶著女朋友出去轉一轉、玩一玩。」小偉說。

另一位客人家住北京東城，小偉在找客戶收車時，看見客戶騎著電動車裹著一個大棉被，迎面騎過來。 「我當時都沒敢認這個客戶，後來簡單和客戶聊天才知道，他們是一家三口，他和他老婆一樣都很喜歡車，但是買不起價格這麼貴的豪車，自己平時也有車開，租一輛勞斯萊斯魅影，出去轉轉，體驗不同的駕駛感受。」小偉回憶。

除此之外，小偉說，還有人租跑車回老家相親。

關於價格，小偉坦言，每逢春節是租車最好的行情，越接近春節的車租價格越高。「最近我們租的價格最高的一輛車是勞斯萊斯魅影，8000元（人民幣，下同）一天，客戶起租7天。」

記者聯繫了北京、海南三亞地區四家豪車租賃公司得知，臨近春節，可預訂的豪車車型都已經所剩不多，其中市場最為緊缺的是五座轎車、七座商務車。

「我在這個行業三年，這三年的市場變化是非常快的。原來我們很了解客戶租車的意圖，沒有其他理由，就是為了撐門面而已，但現在很多租車的人有了不同的消費心理。」小偉說。