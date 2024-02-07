雪中送炭…房車出借廁所 警扛來氧氣瓶 文旅副局長煮麵

隨縣文旅局副局長在高速路口為滯留旅客煮麵。（取材自北京青年報）

大批車輛因暴雪受困高速路上，但也傳出許多暖心消息。在湖北，一名同受困路上的開房車女子借出廁所給大家用；另有病人堵在高速公路上急需氧氣，民輔警們扛著9.3公斤的氧氣瓶徒步6公里；還有旅客在車內因吸入一氧化碳中毒，高速收費站人員及時發現救助。另在安徽，「阜陽馬幫」6天已救了約300輛車。

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瀟湘晨報報導，旅行博主小末原本打算與男友從杭州開房車回成都過年，但當車子行駛到湖北G50高速仙桃路段時卻突然下起了雪，直到2月4日上午，他們已經被困在路上超過16小時。

小末表示，自己在4日早上突然聽到敲門聲，了解到有女生想借洗手間用，她便把洗手間借給大家，附近的女生都聞訊趕來，「我覺得這也是解決了她們的一個小事。」

隨即，小末又想到，被困了一夜，很多人可能還沒有吃早飯，於是便端出自己放在房車的烤腸機，免費送烤腸，並將車內的熱水提供給需要的人。

小末支起烤腸攤。 （取材自瀟湘晨報）

紅星新聞報導，近日，安徽迎來大雪天氣，一支由愛好者組成的民間組織、名為「阜陽馬幫」的越野車隊奔走在城市各處，每天救援近20個小時，無償幫助深陷雪地的車輛脫困。

成員宋柯觀察，新能源車主被困占較大──這類汽車在受困、動力分配不均勻的時候，就會停止動力輸出，需靠外力拉。

北京青年報報導，近日，湖北洪湖區域遭遇暴雪。燕窩收費站入口因道路積雪及路面結冰實施交通管制。為避免司乘長時間等待，當班班長劉震偉和收費員朱亮開始逐一勸返排隊等候通行的車輛。

當大部分車輛有序啟動駛離時，一輛江蘇籍貨車引起朱亮注意。劉震偉和朱亮走上前發現，在寒夜該車空調掛機卻處於靜止狀態。 「快拉車門，裡面出事了！」兩名小夥用盡全身力氣拉動門把手，在「嘩啦啦」的碎冰聲中，兩側車門應聲打開，一股濃烈刺鼻的液化氣異味撲面而來，他們發現車中的司乘因吸入一氧化碳導致中毒。

經過兩人現場救助，幾分鐘後，駕駛逐漸恢復意識和自主呼吸。

另外，4日夜裡，患者王先生原本打算從廣東廣州乘坐救護車回山西太原過年，車上提前準備了氧氣。但被堵在高速公路仙桃路段時，車上的氧氣已經快消耗完了，只能支撐3小時。

獲悉情況後，當地民警輔警取得氧氣瓶後火速趕往珠璣高速入口。但因路面結冰，高速入口實施交通管制，警車無法上高速，警員們便扛著約9.3公斤的藍色鐵質氧氣瓶徒步6公里，所幸最終安全送達。

5日在湖北隨州的高速收費站口，隨縣文旅局副局長舒明架起了鍋，現場給旅客們煮麵條。前一晚看到有旅客因冰雪影響暫時滯留高速上，他連夜準備了泡麵、暖寶寶、雞蛋 、香腸、牛奶 、油條及當地特色蔬菜泡泡青。當天他帶著母親、來家裡作客的姑姑姑姑和朋友來到了高速路口。

當時高速還沒通車，旅客有從江西過來的，浙江溫州過來的，有的要去四川，有的要去山西、山東。舒明說，大家路途都比較遠，都著急回家過年，天氣又冷，就想讓他們吃口熱麵熱湯，安慰他們一下，也讓大家感受這座城市的溫暖。