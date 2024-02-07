武漢雨雪 孔雀凍牆頂 人困公路3天3夜 電動車變手推車

武漢有兩隻藍孔雀尾部羽毛因天冷結冰與牆瓦黏在一起，不能動彈。（視頻截圖）

凍雨暴雪嚴重衝擊春運交通，其中以湖北傳出最多「災情」。在武漢 ，有兩隻藍孔雀尾部羽毛因天冷結冰與牆瓦黏在一起，不能動彈。另有民眾從武漢自駕去300公里外宜昌，堵在公路上3天3夜。還有一對4個月龍鳳胎被困仙桃市內高速路，當地路政雪地結「人鏈」，將孩子送到高架橋下。而在湖北、湖南等地高鐵站內更是擠滿車次延誤的旅客通宵候車，排隊搶充電寶。

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九派新聞報導，武漢4日迎來大雪，園博園工作人員發現兩隻孔雀站在牆頂部久久不動，其背部羽毛已經被白雪覆蓋，甚至與牆瓦黏連在一起，不能動彈。工作人員估計孔雀凍著有幾個小時了，因為雪下的太大，下凍雨以後下雪，孔雀的羽毛又很長。所以上面有很多冰，和牆連成一體。

施救的張師傅表示，為避免孔雀受驚，他們一邊用稻穀分散孔雀注意力，一邊透過敲擊附近冰雪使其與牆分離。幾分鐘後，孔雀尾羽薄冰與牆簷分離，最後救出兩隻孔雀。

澎湃新聞報導，72歲的徐順3日一早，一家五口從武漢出發，開車趕往300公里外的宜昌。半路走走停停，其間過了潛江後，距離下一個補給站荊州服務區僅4公里路，就塞了22小時。

當他們3日晚臨近潛江服務區時，車子寸步難行，「就是動個幾百米，又停兩三個小時」。一行人結果在路上被困了3天，吃光了車上僅存的水和食物。

極目新聞報導，6日上午，湖北仙桃毛嘴鎮紫荊村雪花又飄起來，許廣高速再次出現擁堵。一對夫妻帶著4個月大的龍鳳胎寶寶被困，現場和路政人員10餘人搭成「人鏈」，將兩個寶寶從落差3米多高的高速公路上拖下，並駕車將母子三人送至仙桃西站讓他們轉乘動車。據悉，他們當時已經在高速上滯留了四天三夜。

一名路政工作人員將寶寶遞給村民。（取材自極目新聞）

另外，近來電動車 在中國迅速普及化。央視財經報導，此次大批被困高速公路上的汽車，最慘的莫過於電動車，就算車不挪動也「掉電」，半路又沒有充電樁，有電動車司機不敢開暖氣而捱凍，許多沒電的電動車要等拖車，甚至有司機推車去數公里外充電。

除了公路受阻，港媒報導，在湖南長沙、廣東廣州、湖北武漢等地高鐵站擠滿車次延誤的旅客。

在廣州工作的湖南人李遇買4日晚間8時開往長沙的高鐵。起初車站大屏顯示該趟列車晚點19分鐘。「沒想到半小時後晚點時間突然變成3小時40分鐘」她告訴時代周報，「害怕滯留車站過夜，在車站連充電寶都要搶。」

從重慶出發前往河北石家莊的小伍，所乘的列車4日凌晨在途經湖北武漢漢口火車站時被暴雪逼停，一困就是16小時。「起初廣播通知晚點8小時，之後增加到10、12小時，後來列車長也無法和我們確認幾點能繼續出發。」

此外，央視新聞報導，今年1月以來，中國多地出現低溫 雨雪冰凍災害，財政部、交通部緊急下達1.41億元人民幣，用於支持河北等11個省（市）低溫雨雪冰凍災害地區公路應急搶通。