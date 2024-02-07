我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

矽谷工程師殺妻案／陳立人出院入獄 除夕提審引關注

加州暴風雨 蔬菜大跌價 豆苗2折 華人忙掃貨

武漢雨雪 孔雀凍牆頂 人困公路3天3夜 電動車變手推車

中國新聞組／北京7日電
武漢有兩隻藍孔雀尾部羽毛因天冷結冰與牆瓦黏在一起，不能動彈。（視頻截圖）
武漢有兩隻藍孔雀尾部羽毛因天冷結冰與牆瓦黏在一起，不能動彈。（視頻截圖）

凍雨暴雪嚴重衝擊春運交通，其中以湖北傳出最多「災情」。在武漢，有兩隻藍孔雀尾部羽毛因天冷結冰與牆瓦黏在一起，不能動彈。另有民眾從武漢自駕去300公里外宜昌，堵在公路上3天3夜。還有一對4個月龍鳳胎被困仙桃市內高速路，當地路政雪地結「人鏈」，將孩子送到高架橋下。而在湖北、湖南等地高鐵站內更是擠滿車次延誤的旅客通宵候車，排隊搶充電寶。

影音來源：YouTube

九派新聞報導，武漢4日迎來大雪，園博園工作人員發現兩隻孔雀站在牆頂部久久不動，其背部羽毛已經被白雪覆蓋，甚至與牆瓦黏連在一起，不能動彈。工作人員估計孔雀凍著有幾個小時了，因為雪下的太大，下凍雨以後下雪，孔雀的羽毛又很長。所以上面有很多冰，和牆連成一體。

施救的張師傅表示，為避免孔雀受驚，他們一邊用稻穀分散孔雀注意力，一邊透過敲擊附近冰雪使其與牆分離。幾分鐘後，孔雀尾羽薄冰與牆簷分離，最後救出兩隻孔雀。

澎湃新聞報導，72歲的徐順3日一早，一家五口從武漢出發，開車趕往300公里外的宜昌。半路走走停停，其間過了潛江後，距離下一個補給站荊州服務區僅4公里路，就塞了22小時。

當他們3日晚臨近潛江服務區時，車子寸步難行，「就是動個幾百米，又停兩三個小時」。一行人結果在路上被困了3天，吃光了車上僅存的水和食物。

極目新聞報導，6日上午，湖北仙桃毛嘴鎮紫荊村雪花又飄起來，許廣高速再次出現擁堵。一對夫妻帶著4個月大的龍鳳胎寶寶被困，現場和路政人員10餘人搭成「人鏈」，將兩個寶寶從落差3米多高的高速公路上拖下，並駕車將母子三人送至仙桃西站讓他們轉乘動車。據悉，他們當時已經在高速上滯留了四天三夜。

一名路政工作人員將寶寶遞給村民。（取材自極目新聞）
一名路政工作人員將寶寶遞給村民。（取材自極目新聞）

另外，近來電動車在中國迅速普及化。央視財經報導，此次大批被困高速公路上的汽車，最慘的莫過於電動車，就算車不挪動也「掉電」，半路又沒有充電樁，有電動車司機不敢開暖氣而捱凍，許多沒電的電動車要等拖車，甚至有司機推車去數公里外充電。

除了公路受阻，港媒報導，在湖南長沙、廣東廣州、湖北武漢等地高鐵站擠滿車次延誤的旅客。

在廣州工作的湖南人李遇買4日晚間8時開往長沙的高鐵。起初車站大屏顯示該趟列車晚點19分鐘。「沒想到半小時後晚點時間突然變成3小時40分鐘」她告訴時代周報，「害怕滯留車站過夜，在車站連充電寶都要搶。」

從重慶出發前往河北石家莊的小伍，所乘的列車4日凌晨在途經湖北武漢漢口火車站時被暴雪逼停，一困就是16小時。「起初廣播通知晚點8小時，之後增加到10、12小時，後來列車長也無法和我們確認幾點能繼續出發。」

此外，央視新聞報導，今年1月以來，中國多地出現低溫雨雪冰凍災害，財政部、交通部緊急下達1.41億元人民幣，用於支持河北等11個省（市）低溫雨雪冰凍災害地區公路應急搶通。

潛江市藍天救援隊在執行救援任務。（視頻截圖）
潛江市藍天救援隊在執行救援任務。（視頻截圖）
潛江市藍天救援隊在執行救援任務。（視頻截圖）
潛江市藍天救援隊在執行救援任務。（視頻截圖）

武漢 電動車 低溫

上一則

美使館「長頸鹿事件」升溫 微博審查趨嚴 採「先審後上」

下一則

習近平傳將指揮護盤 A股破底翻 胡錫進稱「回血」 專家不看好

延伸閱讀

湘鄂暴雪堵車 男困高速路50小時急哭 有人棄車 有人煮雪解渴

湘鄂暴雪堵車 男困高速路50小時急哭 有人棄車 有人煮雪解渴
中國雨雪天氣路面結冰 返鄉旅客受困高速公路

中國雨雪天氣路面結冰 返鄉旅客受困高速公路
電動車銷量創高 成長現隱憂

電動車銷量創高 成長現隱憂
五成購車者 最關心充電時間

五成購車者 最關心充電時間

熱門新聞

被拍賣的iPhone 6s手機儲存卡內有2個視頻、646張照片、76個應用程序。(取材自大皖新聞)

涉刑蘋果iPhone 6s手機 拍22萬天價 網：裡面資料可能要人命

2024-01-31 07:30
倫敦鋼琴風波中的其中一名當事者劉夢穎，再度發布影片抨擊鋼琴家卡瓦納。(截自X@DavisKuma)

倫敦鋼琴事件中國女 再發片批鋼琴家「惡意碰瓷」

2024-01-30 13:10
在美遇襲三次後87歲老人決定搬回中國。(取材自X平台)

87歲翁在美街頭遇襲3次 決定放棄美籍搬回廣州

2024-01-31 20:46
吳謝宇北京時間1月31日死刑伏法。 (取材自大風新聞)

北大生弒母案 吳謝宇死刑伏法 未申請會見親屬

2024-01-30 22:06
易群林現場即興彈奏了一曲「梁祝」，郎朗在一旁手把手教學。（取材自光明網）

郎朗兌現建築工人「鋼琴之約」 手把手教學彈奏「梁祝」

2024-02-02 08:00
中國股市示意圖。（路透資料照）

「賠慘了不讓說」 中國股民湧向美國大使館微博「求救」

2024-02-03 01:05

超人氣

更多 >
福建走線客抵美不到20天 紐約住處前酒醉摔亡

福建走線客抵美不到20天 紐約住處前酒醉摔亡
南加華女暴雪天登山失聯 最後畫面顯示...

南加華女暴雪天登山失聯 最後畫面顯示...
全美銀行分行掀關閉潮 光是1月最後一周有37家結束營業

全美銀行分行掀關閉潮 光是1月最後一周有37家結束營業
不是前列腺癌…英相蘇納克：查理三世是癌症早期

不是前列腺癌…英相蘇納克：查理三世是癌症早期
紐約宣布新計畫…這些無證家庭糧食補助 比低收入戶還多

紐約宣布新計畫…這些無證家庭糧食補助 比低收入戶還多