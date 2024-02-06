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中國最高法院：烈性犬傷人 主人擔全責 無論受害人有無過錯

記者賴錦宏／綜合報導
中國最高法院規定，飼養烈性犬等危險動物造成他人損害，飼養者應承擔全部責任。圖為日前成都2歲女童遭惡犬襲擊受重傷。（視頻截圖）
中國最高法院規定，飼養烈性犬等危險動物造成他人損害，飼養者應承擔全部責任。圖為日前成都2歲女童遭惡犬襲擊受重傷。（視頻截圖）

中國最高法院2月5日公布六起飼養動物損害責任典型案例。最高法院民一庭庭長陳宜芳表示，若飼養烈性犬等危險動物而造成他人損害，無論受害人有無過錯，飼養者均應承擔全部責任。

中新網報導，陳宜芳表示，據統計，2022年中國城鎮犬隻數量為5119萬隻。由於部分犬隻飼養人和管理人缺乏文明意識、安全意識和責任意識，對犬隻疏於管理，導致犬隻在衛生、安寧和安全等方面都影響到他人生活，由此引發矛盾糾紛。尤其隨著犬隻數量不斷增加和犬隻品種增多，近年來犬隻傷人事件時有發生。

陳宜芳說，希望通過公布六個典型案例，希望切實做到依規定養犬。中國《民法典》、《治安管理處罰法》《動物防疫法》以及相關地方法規規章等都對犬隻飼養人、管理人應當履行的義務作出了規定。但是，實踐中不乏飼養人在社區公共區域不束犬鏈而任由犬隻「撒歡兒」，或者任由家中未成年人攜犬外出「遛犬」。

陳宜芳說，一些案例既反映出飼養人存有「相信自己的犬不會傷人」的僥倖心理，也反映出其不知道、不瞭解中國養犬法律法規、缺乏養犬文明的現實情況。藉助這些案例，希望犬隻飼養人、管理人清醒、充分地認識到自家「很萌很可愛」的犬也是潛在的「移動危險源」，必須認真瞭解和學習動物飼養法律法規，做到文明養犬、依規養犬，安全、放心地享受與犬隻相處的愉悅。

另外，也希望通過案例強化養犬負責意識。若未按照規定飼養、管束犬隻，飼養人、管理人要依法承擔法律責任，包括以金錢賠償為主的民事責任，沒收犬隻行政責任等。民事責任方面，中國法院針對犬隻致損的特定場景和特定損失，正確認定侵權形態，合理界定損害類型，恰當確定賠償責任。

中國把比特犬、杜賓、藏獒、高加索犬、羅威納、土佐犬、牛頭㹴等，都列為烈性犬。

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