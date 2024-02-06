「人到中年」作者諶容病逝 享年88歲

作家諶容因病醫治無效，4日在京去世，享年88歲。(取材自澎湃新聞)

北京市文聯發布訃告，作家諶容因病醫治無效，於2024年2月4日在京去世，享年88歲。諶容一生創作豐厚，其中小說「人到中年」不僅獲全國優秀中篇小說獎，改編的同名電影也走紅全國，奪下金雞獎等多個獎項。

澎湃新聞報導，諶容原名諶德容，1935年10月生於湖北漢口，中共 黨員，畢業於北京俄語學院（現為北京外國語大學）。1951年3月參加工作，歷任中央人民廣播電台對外部翻譯、編輯，北京市第五中學教師等。 1980年8月進入北京作家協會，擔任專業作家，文學創作一級，享有國務院 政府特殊津貼。諶容曾任中國婦女第五次全國代表大會代表，中國作家協會第五屆全委會委員及第六、七屆名譽委員。

據報導，諶容從上世紀70年代開始文學創作，1975年出版個人首長篇小說「萬年青」，1979年在「收穫」發表第一部中篇小說「永遠是春天」。她的中篇小說「人到中年」與「太子村的秘密」獲得全國優秀中篇小說獎。

尤其，小說「人到中年」塑造了以眼科醫生陸文婷為代表的典型形象，表現了社會變革時期知識分子的生活處境和心路歷程。她透過這部作品提出了一個嚴重的社會問題--中年知識分子的境遇之難，引發了廣大讀者的共鳴和討論。

由她改編的同名電影在當時近乎家喻戶曉，獲得了第3屆中國電影金雞獎和第6屆大眾電影百花獎最佳故事片獎，諂容本人也憑藉該片榮獲第5屆小百花獎優秀編劇獎。

諶容一生創作豐厚，出版的作品還有小說「減去十歲」、「懶得結婚」等，收錄於「諶容文集」。

諶容的丈夫範榮康，曾任「人民日報」記者、編輯、評論部主任、副總編輯，著有「新聞評論學」等。夫婦婚後育有二子一女：梁左、梁天和梁歡。

報導指出，根據作家的生前願望，喪事從簡，不舉行遺體告別儀式，不舉行追悼會和任何形式的追思會，家中不設靈堂。