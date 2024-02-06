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再現「水花消失術」 全紅嬋世錦賽10米台奪冠完成大滿貫

中國新聞組／北京7日電
游泳世錦賽女子10米台項目金牌中國選手全紅嬋（右）與亞軍中國選手陳芋汐在頒獎儀式後合影。(新華社)
游泳世錦賽女子10米台項目金牌中國選手全紅嬋（右）與亞軍中國選手陳芋汐在頒獎儀式後合影。(新華社)

2024杜哈游泳世錦賽跳水女子10米台決賽中國時間6日凌晨登場，中國隊的奧運冠軍全紅嬋再現「水花消失術」，奪得職業生涯首枚世錦賽女子單人10米台金牌，完成個人跳水生涯大滿貫。隊友陳芋汐摘得銀牌。

新華社報導，女單10公尺台較量中，中國「雙子星」陳芋汐、全紅嬋從預賽、準決賽，到決賽，一路牢牢占據前兩名位置。東京奧運會該項目冠軍全紅嬋在決賽中發揮出色，尤其在第四跳207C動作上，得到全場單跳最高的97.35分，一舉確立優勢，最終以436.25分奪得職業生涯首個世錦賽單人10公尺台冠軍。至此，她已完成奧運、世錦、世界盃、亞運會四大國際賽女子單人10米台金牌大滿貫。

衛冕冠軍陳芋汐以427.80分摘銀。即將到來的巴黎奧運會，這對雙子星依然是中國隊在女子10米台項目上的「雙保險」。

全紅嬋賽後說：「預賽、半決賽選手多，自己沒有完全調動起來。決賽在晚上進行，比較興奮，調整得好。207C動作挺滿意的，拿到世錦賽金牌很開心。」

陳芋汐賽後說：「決賽時自己的動作有些鬆散，沒拿到金牌，不是特別滿意，但預賽、半決賽、決賽都上了420分，對我來說也是一種激勵，同時積累一些調動狀態的經驗，讓我找到接下來的努力方向。」

中國花游雙胞胎姊妹王柳懿、王芊懿，4日剛隨隊奪得集體技巧自選金牌，5日在女雙技術自選決賽中以一套主題為「蓮」的動作，得到全場最高的266.0484分，再次折桂。英國組合蕭特曼、索普和西班牙組合奧若吉納·奧若金、蒂奧·卡薩斯分獲亞軍和季軍。

未滿17歲、首次參加世錦賽的花游選手楊順誠「出道即巔峰」。他以預賽第一名的成績晉級男單技術自選決賽。決賽中，他以一套主題為「大提琴之歌」的動作，得到246.4766分，力壓義大利名將米尼西尼和哥倫比亞選手桑切斯，為中國花游隊得到歷史上首枚世錦賽男單項目金牌。

2024年世界游泳錦標賽跳水項目女子單人10米台決賽中，中國選手全紅嬋以436....
2024年世界游泳錦標賽跳水項目女子單人10米台決賽中，中國選手全紅嬋以436.25分的總成績獲得冠軍。(新華社)

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