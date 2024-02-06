我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州屋主 自住申請豁免 稅額可減7000元

川普拒甩海理 向拜登下戰帖「現在、立刻、馬上辯論」

外國人不來中國了？ 去年僅疫前3成6

中國新聞組／北京6日電
儘管所有新冠疫情防控措施均已取消，但中國入境旅遊市場表現依舊不理想。（新華社）
儘管所有新冠疫情防控措施均已取消，但中國入境旅遊市場表現依舊不理想。（新華社）

外國遊客不到中國了？根據中國旅遊研究院發布的報告，2023年，港澳台居民出入境中國大陸的人次已恢復到2019年的81%，但外國人出入境人次僅恢復到36%。其中，商務等剛性需求市場的恢復顯著快於觀光休閒，而全中國旅行社去年接待入境遊客人數還不到2019年的一成。

中國總理李強4日會見外國專家時表示，中國政府將持續優化相關政策，進一步便利人員往來，加強智財權等權益保護，為各國人才赴中國工作生活營造更好環境。

展望今年，報告稱中國入境旅遊的恢復前景較為樂觀。估計今年外國人入境市場可望恢復到2019年的五成，港澳台入境市場實現全面恢復。

中國旅遊研究院發布4日發布的「中國入境旅遊發展報告（2023-2024）」指出，2023年伴隨疫情管理政策的調整，中國逐步放開與疫情相關的所有入境限制，中國入境旅遊在沉寂三年後全面重啟，步入恢復通道。

2023年，中國逐步調整疫情管控政策及入境通關手續，但直至去年11月1日才取消入境旅客海關健康申明卡的申報要求。至此，中國入境通關程序才算完全恢復到疫前常態化。

根據中國國家移民管理局的數據，2023年，中國全國移民管理機構查驗港澳台居民和外國人出入境總人次恢復到2019年的67%。但中國旅遊研究院指出，去年中國入境旅遊恢復呈現不均衡特徵：港澳台市場的恢復顯著快於外國人市場。

官方數據顯示，2023年，港澳台居民出入境人次已恢復到2019年的81%，但外國人出入境人次僅恢復到36%，其中全國旅行社接待的入境遊客人數更僅恢復到2019年的一成不到。

展望2024年，報告稱，中國入境旅遊的恢復前景較為樂觀。初步估計，2024年，外國人入境市場可望恢復到2019年的五成，港澳台入境市場實現全面恢復。

為提振入境旅遊，去年底起，中國已單方面開放多國免簽入境，主要包括：去年12月1日，中國給予法國、德國、義大利、荷蘭、西班牙、馬來西亞等六國試行單方面免簽政策；今年1月15日宣布給予瑞士單方面免簽待遇；1月17日宣布給予愛爾蘭單方面免簽待遇。

另，2月9日起，中國與新加坡互免簽證；3月1日起，中國與泰國互免簽證。

疫情 簽證 移民

上一則

「人到中年」作者諶容病逝 享年88歲

下一則

再現「水花消失術」 全紅嬋世錦賽10米台奪冠完成大滿貫

延伸閱讀

打擊美墨邊境非法入境 參院研議六大機制

打擊美墨邊境非法入境 參院研議六大機制
李強與荷首相通話：惟有開放合作最符合中荷雙方根本利益

李強與荷首相通話：惟有開放合作最符合中荷雙方根本利益
年關前中國大火頻傳引民憂 李強喊話：讓人民過祥和的春節

年關前中國大火頻傳引民憂 李強喊話：讓人民過祥和的春節
日經：習近平左右手權力洗牌 蔡奇超越李強

日經：習近平左右手權力洗牌 蔡奇超越李強

熱門新聞

上海普陀區的星巴克，成為圍棋迷們的據點，不少人買一杯咖啡就在這裡下棋。(取材自澎湃新聞／受訪者供圖)

近半沒點單…圍棋迷占上海星巴克 網：占便宜最高境界

2024-01-29 04:30
被拍賣的iPhone 6s手機儲存卡內有2個視頻、646張照片、76個應用程序。(取材自大皖新聞)

涉刑蘋果iPhone 6s手機 拍22萬天價 網：裡面資料可能要人命

2024-01-31 07:30
倫敦鋼琴風波中的其中一名當事者劉夢穎，再度發布影片抨擊鋼琴家卡瓦納。(截自X@DavisKuma)

倫敦鋼琴事件中國女 再發片批鋼琴家「惡意碰瓷」

2024-01-30 13:10
在美遇襲三次後87歲老人決定搬回中國。(取材自X平台)

87歲翁在美街頭遇襲3次 決定放棄美籍搬回廣州

2024-01-31 20:46
吳謝宇北京時間1月31日死刑伏法。 (取材自大風新聞)

北大生弒母案 吳謝宇死刑伏法 未申請會見親屬

2024-01-30 22:06
易群林現場即興彈奏了一曲「梁祝」，郎朗在一旁手把手教學。（取材自光明網）

郎朗兌現建築工人「鋼琴之約」 手把手教學彈奏「梁祝」

2024-02-02 08:00

超人氣

更多 >
中國被這國超車 痛失彭博鋰電池供應鏈龍頭寶座 反映在1領域缺失

中國被這國超車 痛失彭博鋰電池供應鏈龍頭寶座 反映在1領域缺失
英王查理三世罹癌 白金漢宮發布聲明

英王查理三世罹癌 白金漢宮發布聲明
泰勒絲對前輩不敬？領獎不正眼看席琳狄翁 網友罵翻

泰勒絲對前輩不敬？領獎不正眼看席琳狄翁 網友罵翻
英鋼琴家「K博士」不理爭議風波 臉書曬中華民國國旗照

英鋼琴家「K博士」不理爭議風波 臉書曬中華民國國旗照
24歲中國冰島混血女歌手林冰獲葛萊美獎

24歲中國冰島混血女歌手林冰獲葛萊美獎