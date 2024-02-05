孩子玩手機 導航江西變去福建 多繞200公里

熊孩子」把導航從回江西換到福建，讓父母車輛多開200公里。(取材自環球網)

農曆春節即將到來，許多人趕著回家與家人團聚過年；福建南平有一家人要從江蘇回江西過年，在自駕 回家的路上，因為孩子玩手機時把導航換到了福建，導致車輛多開了200多公里路程；孩子的媽媽表示，當他們發現導航路線錯誤時已經太晚了。

瀟湘晨報報導，據孩子媽媽表示，本來一家人是準備從江蘇南京回江西贛州，當時將手機導航連接了車機後，就把手機給孩子玩，那天車流量很大，自己和孩子爸在聊天也沒注意路線，等發現時已經到了福建南平，只好就近下高速找酒店睡了，她說因為這個小插曲，多繞了200多公里路程，孩子爸媽相視苦笑，直說這熊孩子可真是會給他們「添堵」。

此事件引發網友吐槽，有人調侃道：「打一頓好過年。」也有網友表示理解：「沒事，地球是圓的，繞繞就回來了。」還有網友則提出質疑：「開車不要太依賴導航，開車不看路牌的嗎？」

事實上，這是導航軟件的常見問題，在導航過程中，無法看到目的地是哪裡。有網友表示，之前就有人從天津回北京，一開始走京津高速，走到1/4的路程時，副駕駛的人說他導航有個更快的路線，於是調頭往天津開去。走到一半才發現導航的目的地不知何時被更改了，結果繞了3/4個武清區，走了一段京滬高速。