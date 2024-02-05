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李澤厚遺囑「冷凍頭顱」已執行 待未來驗證他的積澱說

中國新聞組／北京6日電
旅美知名中國哲學家李澤厚去世當日，頭顱就已存放進一間冷凍機構。（取材自澎湃新聞）
旅美知名中國哲學家李澤厚去世當日，頭顱就已存放進一間冷凍機構。（取材自澎湃新聞）

旅美知名中國哲學家李澤厚2021年過世，享年91歲，他生前留遺囑表示要「冷凍頭顱」，以證明他提出的「積澱說」理論，供後人研究。但因「屍首分離」不符合中國傳統習俗，學界及其友人皆對此持觀望態度。不過學者馬群林近日發文表示，經向李澤厚家屬確認，李澤厚的頭顱在去世當日就已存放進美國一間冷凍機構，「冷凍頭顱遺囑」已得到忠實執行。

綜合媒體報導，李澤厚早在80歲生日前透露「冷凍頭顱」一事，當時他受訪說：「我準備將來把腦袋留下來，冷凍，過300年，或者500年，再拿出來」。李澤厚也說復活不可能，只是想證明文化是不是影響大腦，「幾百年後，是不是可以從我的大腦裡，發現中國文化的殘跡，證明我的積澱理論。」

1960年代初，李澤厚創立「積澱說」，強調「文化心理結構」，看重心理，但不是心理學的經驗描述和科學研究。「積澱」也只是從哲學點明實踐、歷史、文化在人的心理上的累積、沉澱而已，並非經驗的或實證的研究。也就是說，「積澱說」仍是一個「假說」，有待於具體科學的驗證。

李澤厚90歲生日時受訪，再度提及「冷凍頭顱」，「已經聯繫了那個冷凍機構，已經捐了8萬美元，每年付幾百美元會員費。」

學者馬群林近日發文表示，從李澤厚的兒子李艾方面得知，李澤厚去世後，當日便通知阿爾科生命延續基金履行李澤厚「冷凍頭顱」遺囑，遺體則火化下葬於科羅拉多州

馬群林感慨，這是李澤厚踐行自己的哲學理念、科學理念、生死理念，「為自己91年的輝煌人生歷程所畫下的最後一個令人震撼的感嘆號！」

科羅拉多州

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