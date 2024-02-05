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美駐華使館微博成「哭牆」 2天留言15萬

中國新聞組／北京5日電
中國股市暴跌，股民賠慘湧入美國駐華大使館微博留言求救。(美聯社)
中國股市暴跌，股民賠慘湧入美國駐華大使館微博留言求救。(美聯社)

距離A股農曆年封關僅剩四個交易日，中國證監會昨天發聲要「穩預期、穩信心」。同時間，美國駐中大使館微博2日晚「長頸鹿」的貼文下方，有關對中國股市表現不滿的留言激增，至今天上午11時，兩天半時間已有15.2萬則、被轉貼1.7萬次，67萬人按讚；有網友甚至稱該處為「中國散戶股民的哭牆」。同日另則賀歲影片貼文下方留言，也有4.1萬則。

來源：YouTube

美國之音報導，還有網友將中國股市比喻為「賭場」和「刑場」，強調「憤怒已到極點」。路透曾聯絡美國駐華使館，尋求對此事的評論，但是沒有收到立即的回應。有網友表示，因為在美國大使館微博下面評論了一句無關緊要的話，導致自己微博、新浪財經、支付寶都被封號或者禁言了，而且微博還被封了手機IEMI碼，連帶著手機裡的三個帳號全部被封了。

中國股市暴跌，股民賠慘湧入美國駐華大使館微博留言求救。2日晚「長頸鹿」的貼文下方...
中國股市暴跌，股民賠慘湧入美國駐華大使館微博留言求救。2日晚「長頸鹿」的貼文下方留言激增，至5日上午11時，已有15.2萬則、被轉貼1.7萬次，67萬人按讚。（取材自微博）

而一些財經社群帳號嘗試分析A股跌跌不休的原因。微信公眾號「價值線」4日的文章說，「還記得去年春節後，大家說疫後復甦要大幹一場，萬萬沒想到這個春節之前被大幹了場」，並指今年春節，上億中國股民必然要在痛苦之中度過。

股市下跌因素多重，財經自媒體「邏數財經研究」3日發出的文章指出，2021年開始，疫情衝擊等因素下中國出口轉弱、房地產在嚴監管下衰退、美國強力升息等因素讓中國股市開始走入熊市。

但近期中小型股的暴跌，文章認為與幾個因素有關，像是：資金從中小型股流向大型股，引發中小型股的暴跌；「虧錢效應+恐慌心理」導致大量散戶割肉、加劇市場暴跌；「雪球產品爆倉」的預期加劇了恐慌情緒和股市持續暴跌。

雪球產品是指「雪球型自動敲入敲出式券商收益憑證」，是券商發行的金融衍生品，往往掛鉤股票或指數，其中以中證500指數居多。1月17日市場傳言因為這兩年中證500指數跌幅超過25%，致使相關雪球產品本息全無，相關傳言又加劇了股市下跌的力度。

不過，也有分析認為，主要是從經濟數據和政策上還看不出有關鍵的轉變，股市投資人因此缺乏買入的信心。

究竟中國股市有多慘？財經自媒體「邏數財經研究」和南京價值線數據科技研究院有限公司微信公眾號「價值線」3日及4日的文章指出，2024年開年到2月2日以來，上證指數下跌8.2%，但權值股、大型股的上漲掩蓋了中小型股的暴跌。

真正能夠反映市場多數股票走勢的指數，其實是中證1000指數、中證500指數、創業板指數，這些指數包含了約2000家上市公司，普通投資者大多數購買的正是這些指數的成份股。

2024年初到2月2日間，中證1000指數暴跌22.3%、創業板指數暴跌18%、中證500指數暴跌16%，此外北證50指數暴跌28.6%、科創50指數暴跌21%。而且2021年以來中國股市已經連續下跌了3年，這些數據是邁入熊市第四年僅一個多月的景況。

美國駐中大使館微博2日晚賀歲影片貼文下方留言，至5日上午11時，也有4.1萬則。...
美國駐中大使館微博2日晚賀歲影片貼文下方留言，至5日上午11時，也有4.1萬則。（取材自微博）

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