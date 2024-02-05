碧桂園迎活水 30建案入「白名單」獲融資支持 世茂16案

中國首批房地產項目「白名單」落地後，碧桂園對符合要求項目積極申報，目前確認已獲批進入「白名單」項目超過30個，資金壓力將緩解。（中新社）

中國首批房地產 項目「白名單」落地後，中國知名房企碧桂園 對符合要求的項目積極申報，目前確認已獲批進入「白名單」的項目超過30個；另一家房企世茂也表示，在試點城市申報40個房地產項目，入圍「白名單」的有16個，且有項目已經落實融資 並實現回款。

進入「白名單」項目將獲融資支持，意味中國房企在資金壓力方面有望得到喘息。

澎湃新聞報導，碧桂園表示，獲進入白名單的項目涉及河南、湖北、四川、山東、重慶等地。碧桂園同時透露，廣東、湖南、東北等地申報的項目正處在政府審批階段。

碧桂園指出，進入「白名單」後，公司相關項目將獲得融資支持，有助於緩解資金壓力，推動保交付、資產盤活，提升項目可持續經營能力。

同時，碧桂園強調，保交付是必須堅守的底線。2023年全年，碧桂園累計交付超60萬套房屋，累計交付面積7,162萬平方公尺，涉及31省249個城市。

新京報引述分析人士說法，碧桂園多個項目入圍首批「白名單」，說明公司雖暫時遭遇困難，但仍得到政府及監管機構支持和認可。近期政策寬鬆進入加速落地階段，廣州、蘇州等城市相繼鬆綁限購，有望促進購房需求釋放。需求端和企業端政策協同發力，有望推動房地產市場逐步企穩。

央視新聞、新華社報導，近期中國多地城市陸續發布房地產項目融資白名單，包括廣西南寧、重慶、成都、哈爾濱、西安、武漢等；其中，南寧已推送第一批107個房地產項目、重慶首批共314個「白名單」。與此同時，各家銀行業金融機構也迅速行動起來，多家銀行的房地產開發貸款投放逐月提升。