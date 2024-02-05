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日本大阪世博會中國館動工 磨刀爭取2035年再辦

中國新聞組／北京5日電
日本大阪·關西世博會中國館2日舉行開工儀式。(新華社)
日本大阪·關西世博會中國館2日舉行開工儀式。(新華社)

2025年日本大阪·關西世博會中國館開工儀式2日在大阪夢洲世博園區舉行，中國館占地3500平方米，是本屆世博會用地面積最大的外國自建館之一。

新華社報導，中國貿促會會長任鴻斌、中國駐日本大使吳江浩、日本大阪·關西世博會協會事務總長石毛博行、日本大阪府知事吉村洋文以及日本政府有關部門、世博會合作方、企業和媒體代表近200人參加儀式。中日嘉賓共同為中國館開工培土奠基。

任鴻斌在儀式上致辭說，中國館開工儀式成功舉辦標誌著中國參展工作邁出關鍵一步。中國貿促會將與有關各方緊密協作，努力把中國館打造成大阪世博會最靚麗的「中國名片」，向世界展現豐富多彩、生動立體的中國形象，推進中外經貿交流和民心相通，攜手建設更加美好的世界。

吳江浩表示，中日兩國在世博會方面合作基礎良好。中國館將在承載過往的基礎上，積極傳遞中華現代文明、介紹中國日新月異的發展成就，展現開放、包容、友好的中國形象，助力構建人類命運共同體的宏偉事業。

石毛博行表示，中國館以共同構建人與自然生命共同體為主題，非常值得期待。希望有更多中國朋友明年來到大阪，親身領略世博會的獨特魅力。

另據報導，中國希望藉由世博提升中國形象，吸引外資「錢」進中國，並爭取2035年由廣東省深圳及香港共同舉辦世博。

2025年日本大阪·關西世界博覽會將於2025年4月13日至10月13日舉行。

日本大阪·關西世博會中國館2日舉行開工儀式。(新華社)
日本大阪·關西世博會中國館2日舉行開工儀式。(新華社)

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