瀋陽20.24米高大雪人陣吸客 「金豆」搶進哈爾濱買房

瀋陽雪人又上新，「愛瀋陽」雪人軍團等你來打卡。（取材自遼瀋晚報）

中國近年興起國內旅遊搶客熱潮。遼寧瀋陽在今年冬天搭出一個20.24米的大雪人、周圍環繞著24個小雪人的觀光 景點，希望吸引外地遊客造訪拍照打卡。而這波冬季旅遊熱潮的頂流哈爾濱，還帶動房市增長，數據顯示近兩個月來，哈爾濱購房量同比增長94%，租賃成交也同比增加2倍多。

據遼瀋晚報報導，瀋陽渾南區規畫一系列文旅活動，其中包含瀋陽網紅打卡地「2024新年雪人陣」，一座20.24米高的大雪人建在瀋陽市渾南區盛京大奧萊停車場內，周圍環繞著24個1.5米高的小雪人軍團。這些數字也都有特別寓意，20.24米除了代表2024年，另外2是「愛」的諧音，024是瀋陽市的區號，合起來就是「愛瀋陽」。

渾南區工作人員介紹，雪人軍團由人造雪製作而成，造雪量達4200立方米，花費半個月完成。許多遊客已紛紛到雪人前拍照留念，直呼「大雪人太可愛了」。

而冰雪旅遊的熱門地點哈爾濱，除了迎接大量外地觀光客，更來了一群「小金豆們」投入當地買房、租房市場。

中新經緯報導，哈爾濱市不動產登記中心數據顯示，2023年12月至2024年1月，非哈市人員在哈爾濱購房共4650套，同比增長94%。另據貝殼網哈爾濱站數據，近兩個月哈市租房成交量達2360套，同比增加了272.8%。

東北冰雪旅遊持續火熱，黑龍江成為中國熱門的冰雪旅遊目的地。（中新社）

對此，58安居客研究院研究總監陸騎麟分析，旅遊熱度火爆提升了有旅居需求者的購房意願，外出人群年底返鄉置業的需求也回升。上海易居房地產 研究院研究總監嚴躍進也表示，旅遊熱潮增加了社會大眾對哈爾濱的好感，對樓市發展有積極作用。