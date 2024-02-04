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中國房屋庫存暴增待消化 專家：恐需5-10年

中國新聞組／北京4日電

中國房地產泡沫破裂以來，房屋銷售萎靡不振，市場上的房屋庫存暴增。專家認為，現存的房屋和正在建造的房屋可能需要五年甚至十年的時間消化掉，這不僅會影響房屋的價格和人們對中國的經濟前景的預測，也可能會對國際建材價格造成嚴重的衝擊。

日經亞洲3日發表一篇文章稱，中國房地產業銷售疲軟導致的市場房屋存量大量增加。市場要消化這些房屋可能需要至少五年的時間。美國財經電視頻道CNBC則引述經濟學家的話說，這個消化期可能會超過十年。

據日經亞洲報導，計算過剩房的辦法就是用新建房屋面積減去銷售房屋的面積，而在2023年年底，中國的過剩房屋面積接近50億平方米。如果以一家三口100平米計算，中國現在過剩的房屋面積可以供1.5億人或5000萬個家庭居住。

CNBC上個月引述思睿集團（GROW Investment Group）首席經濟學家洪灝的話說，中國的房地產市場正在面臨長期的修正，而目前市場上的過剩房源可能需要超過十年的時間才能消化掉。

「如果你看看庫存過剩的情況，按照目前的銷售速度，大約需要兩年時間消化目前市場上的庫存。」洪灝說，「但是如果你看看目前正在建造的房屋，我們有600萬平方米的新房子在建。按照這個銷售速度，有可能需要超過十年才能將所有這些正在建造的房屋消化掉。所以，總而言之，我們要說的是市場修正可能要持續很多年，」

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