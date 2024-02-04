15年最嚴重…中國中部雨雪 南北高鐵大延誤 8小時車程坐了24小時

列車停車時斷電，車內只有應急照明。(取材自上游新聞)

15年來最嚴重的雨雪天氣正侵襲中國中部地區多個交通樞紐城市，打亂春運，多條高鐵主幹線列車因雨雪低速行駛、停運或斷電，造成大量延誤晚點。有乘客8小時高鐵車程坐了24小時才抵達，有人在沒有暖氣的車上、站內滯留超過十小時，「冷到跺腳」。多地高速公路嚴重堵車及打滑車禍，武漢 機場跑道結冰，多航班取消。不少民眾直呼，今年的返鄉路「真的太難了」。

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2月3日6時，中央氣象台發布暴雪橙色預警和冰凍橙色預警，到4日8時，河南 南部、湖北西南部和中東部、安徽中北部、江蘇西部等地有大到暴雪或局地特大暴雪。據上游新聞報導，由於正值春運，大批民眾在多個社交平台抱怨自己的返鄉行程因雨雪受阻。

2日晚9點31分，網友麥女士（化名）在小紅書 上發帖稱從湖北荊州前往漢口的高鐵因天氣停車，車廂斷電停在鐵軌上五個多小時。「乘務人員免費提供了方便麵和八寶粥，但沒有熱水。整車停電，沒有暖氣，車裡的人都冷得受不了，也睡不了覺，只能聊天打發時間。」直到上午11點過，列車終於抵達漢口，「不到2小時的路程花了15個小時，快累死了。」

3日凌晨2點30分，網友趙女士（化名）發帖表示，「湖北宜昌到漢口的車，已經臨時停靠幾個小時了…」3日上午11點左右終於恢復通行，但只能以20公里的時速緩慢前進，走走停停，「開得非常慢，可能是軌道凍住了。」2日晚，漢口站前往浙江杭州東、南京南、北京西、上海虹橋等地的列車均晚點。另甘肅大範圍降雪，蘭州客運中心42條線路、136輛班車已停發。

武漢鐵路部門公告，因受雨雪惡劣天氣影響，2月2日至3日由武漢開往北京、廣深、上海方向的部分直通車以及武漢局管內漢十線、漢宜線部分列車停駛。漢川至大福段一度因供電網停電故障，新城快線列車臨時停運一天。上海鐵路集團也停運3日至2月4日間39趟旅客列車。

上游新聞 列車停車時斷電，車內只有應急照明。(取材自上游新聞)

高速公路甚至機場航班也受到影響。多省上百條高速入口臨時封閉，或因冰雪採取間段放行、分車型放行等交管措施，並組織多波次警車帶道。但不少網友表示，在江西和湖北都遭遇大堵車，一堵就是一晚上，「真的太難了。」

從廣州驅車前往湖北的卷卷（化名）說：「導航提示我走出堵車路段還要三個小時，但我的車電量只能支撐四個小時了。」還有人從上海回貴州開車開了三天還沒到。