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A股跌 高盛會議上4成人認中國「不可投資」 中股民求助美使館微博

中國新聞組／北京4日電
美國駐中國使館2日上傳賀龍年短片至微博，中國網友湧入留言區呼籲救救A股。（取材自微博）
美國駐中國使館2日上傳賀龍年短片至微博，中國網友湧入留言區呼籲救救A股。（取材自微博）

中國股市剛經歷近年最黑暗的一周，悲觀恐慌情緒彌漫之際，官媒刊出一篇題為「整個國家都洋溢著樂觀向上的氛圍」文章，立刻引發中國網友排山倒海的嘲諷聲浪及怒火。疑因中國證監會相關官微關閉了評論功能，網友們轉往美國駐華使館微博下留言「求救」：「賠慘了不讓說還裝傻」，甚至呼籲美國趕快打過來救中國股市：「寧可雙輸絕不讓權貴單贏」。

開年首月，上證指數累計下跌6.27%，深證成指跌幅13.77%，創業板下跌16.81%，均創下2015年熔斷以來單月最大跌幅。而深成指1月跌幅超過2023年全年13.54%的跌幅。據美國之音報導，值此股民悲觀恐慌情緒彌漫之際，中國官媒人民日報2日卻發表了一篇題為「整個國家都洋溢著樂觀向上的氛圍」的文章，立刻引爆中國網友的怒火，批官媒不食人間煙火。

網友們也衝向美國駐中國大使館官微，該使館2日發布的一篇有關保護長頸鹿的文章下方突然湧現上萬評論，當中絕大部分是中國網友對人民日報上述文章的嘲諷和「求救」，「2億股民。6億人家庭怎麽過年？」、「趁現在民心渙散打過來吧，寧可雙輸絕不讓權貴單贏」、「2億股民為美國開路」。有人還形容，這是「史稱長勁鹿事變」。

美國駐中國使館新聞發言人曾蕾秋隨後上傳賀龍年短片至微博，並回首過去一年最難忘的五件事。而中國網友也湧入她的發片留言區呼籲救救A股，還有人說，「後悔一年前沒買入美元，卻買入了A股」。

通過部分評論內容發現，中國網友轉移至美國使館微博賬號來評論的導火索之一是中國證監會微博帳號關閉了評論功能。一名北京網友留言問到：「證監會連評論都不敢開，他們怕什麽！？」不少網友稱在美領館帳號上總算可以自由說話了，不怕被刪帖了。不過微博上也有許多為中國經濟辯護的聲音：「股市又不代表中國經濟，不炒股，感覺不是很好嘛。人家華為就不上市，也不用看任何資本臉色。」也有網友勸那些冷嘲熱諷的網友，「不喜歡的話可以潤（run），沒人攔著你。」

此外，MSCI中國指數目前已從2021年初的峰值下跌了60%以上，北京當局上周承諾採取強有力措施，著力穩市場、穩信心。法廣網引述英國金融時報3日報導，這是其迄今為止為阻止股市拋售所做的最大聲的嘗試，但對許多投資者來說，這一誓言太少、太晚了，交易員、資產管理公司和對衝基金告訴金融時報，在外資持續流入中國市場十年之後，全球投資者的信心已經被三年的持續虧損所動搖。高盛1月31日在香港舉辦的中國股票會議上，40%以上的受訪者表示，他們認為中國「不可投資」。

微博 投資 高盛

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