A股下探近四年低點 2兆平準基金救市「聲聲催」

A股2日再度大幅下挫，上證指數盤中一度跌穿2700點關卡，創下2020年4月以來新低，截至收盤，報收2730.15點，跌1.46%。（中新社）

自從傳出中國將籌集人民幣2兆元救市平準資金買進中股後，實際上仍未有進展，A股連跌五個交易日。上證指數2日盤中一度跌破2700點關卡，來到2020年4月以來近四年低位。業內及市場人士認為，當前已經具備設立股市平準基金的條件，應加快設立，為市場注入增量流動性。

A股2日午後跳水，上證指數一度大跌3.77%，來到2666.33點，尾盤隨著北向資金流入快速反彈，截至收盤，上證指數跌幅收斂至1.46%，收在2730.15點；深證成指跌2.24%，收8055.77點；創業板指數跌2.43%，收1550.37點。

本周上證指數重挫6.19%，創業板指數累跌7.85%。

開年首月，上證指數累計下跌6.27%，深證成指跌幅13.77%，創業板下跌16.81%，均創下2015年熔斷以來單月最大跌幅。而深成指1月跌幅超過2023年全年13.54%的跌幅。

市場再次呼籲推出平準基金，認為入市時機已至。第一財經報導，業內及市場人士認為，當前已經具備設立平準基金的條件，應加快設立，使A股市場回歸更為理性的基本面邏輯。但對於平準基金的形式、規模、資金來源及運用方式等，則有不同看法。

此前有傳聞稱，監管層面正在考慮多項支持工具，穩定資本市場運行，其中就包括設立規模在人民幣2兆元左右的股市平準基金，用主要來自中國境外機構的資金，由滬港、深港通投向A股。

香港 經濟日報報導，據市場估算，這筆錢可能來自大型國企，抑或是大型資本管理機構。而最有可能的是中投公司重組三大資產管理公司。中投公司及中國信達、中國東方和中國長城資產規模均是以兆元計，這些資本旗艦較容易湊得出人民幣兩兆元，例如央行 或政策銀行注資，抑或是透過金融操作的融資 等。

最近雖已傳出資產管理公司的重組，媒體指出現時仍於接洽和盡職審查階段，惟如何併入中投、人事安排和制度調整都未有具體方案，估計距離正式公布還有一段時間，很大機會在今年內完成。換言之，這個救市國家隊似乎難以短期成軍。