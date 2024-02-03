IMF下調中國經濟預期：恐放緩至2028年

國際貨幣基金表示，由於中國房地產債務危機，加上地緣政治緊張情勢以及全球需求疲軟，中國經濟在未來幾年可能會持續放緩。圖為民眾在北京一售樓處瞭解樓盤情況。（中新社資料照片）

國際貨幣 基金（IMF）表示，隨著中國在生產力下降和人口急劇老化的困境中掙扎，這個亞洲大國的經濟在未來幾年可能會持續放緩。

中央社引述法媒報導，由於房地產 債務危機，加上地緣政治緊張情勢以及全球需求疲軟，世界第2大經濟體中國去年經歷數十年來成長最緩慢時期之一。

國際貨幣基金2日的報告預測，「在生產力疲軟和人口老化的阻力下」，中國的經濟成長到2028年將進一步下降至3.5%，並表示「前景的不確定性很高」。此前，國際貨幣基金預測中國今年經濟成長率為4.6%。

中國房地產市場長達數年的危機驅動經濟放緩。房地產曾是中國經濟的重要支柱，現在卻身陷債務危機，甚至可能威脅中國的金融體系。

國際貨幣基金的這份報告還示警，房地產市場持續低迷「可能進一步拖累私人需求並使信心下跌」。

自由亞洲電台報導，龍頭房企恒大集團被法院下達清盤令以來，中國股市連續大幅下跌，本周五更加速探底。與此同時，國際貨幣基金組織（IMF)也再次下調中國經濟預期。那麽，中國政府接下來出手救市的空間還有多大呢？

旅美經濟學者秦偉平指出，中國當局接下來再次出手救市的空間有限，甚至堪稱「巧婦難為無米之炊」。他說：「中國政府無法改變經濟的基本面，無論怎麽刺激，這個債務窟窿實在太大了。現在不讓經濟持續、快速惡化已經是很幸運的事了，手上沒有太多資源去救市，沒辦法救、也救不了。」

美國民間機構「信息與戰略研究所」經濟學者李恒青分析說，中國政府大舉救市的限制在於當前貧富差距兩極分化的社會現實，因此北京再出手的可能性不大。「最大的限制是現在兩極分化的中國老百姓。」他分析說，受房地產行業疲軟影響，中國的所謂中產階級所持大量房產普遍貶值，因此官方貨幣政策進一步寬鬆所釋放的流動資金有限。此外，如果政府加大印鈔，由此所引起的通貨膨脹將再次對貧困人口造成沉重打擊。他說：「到那時候怎麽辦？老百姓就造反了。這也是習近平 現在擔心的。」

「華爾街日報」引述經濟學家們認為，中國政府最近幾個月推出的一系列救市舉措其實遠不足以扭轉當前局勢，要讓經濟重啟活力，北京需要拿出更大膽的刺激政策。李恒青認為，中國政府接下來最大膽的辦法就是恢復自由市場和民主法治，但那就等於是讓共產黨讓權、習近平下台，而這正是北京當局最為忌諱的敏感問題。

另外，中國人民銀行2日公告，對國際評級機構標準普爾（S&P Global Ratings）的中國大陸子公司罰款人民幣212萬元，原因包括未按照法定評級程序開展信用評級業務等。