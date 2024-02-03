逾百上市公司護股價 A股掀回購、增持潮

A股掀起一波回購、增持潮，今年以來，已有近500家上市公司進行了回購，400多家上市公司的回購計畫正在實施中。（新華網）

中國A股掀起一波回購、增持潮，用實際行動集體維護公司股價穩定。根據財聯社報導，本月1日就有超過300家上市公司發布回購及增持相關公告。專家指出，回購潮是對市場「護盤托底」的一種行為，當回購並註銷股份的公司數量增多，是市場底部重要訊號之一。

今年以來，已有近500家Ａ股上市公司進行回購，400多家上市公司的回購計畫正在實施中，也有多家上市公司董事長公開喊話，看好行業和公司發展，提議進行大手筆回購。

據報導，例如全球動力電池龍頭寧德時代1日晚間公告表示，自去年11月17日首次回購股票以來，截至1月31日，累計回購公司股份1036.79萬股，占公司當前總股本的0.2357%，成交總金額為人民幣17億元。

製藥生醫公司藥明康德2日公告，擬以人民幣10億元回購股份，回購的股份將全數註銷並減少註冊資本，本次回購股份價格每股不超過人民幣100.9元。

另外，近日回購規模較大的上市公司包括：通威股份擬以人民幣10億元至20億元增持公司股份、凱萊英擬以人民幣6億元至12億元回購股份、三一重工董事長提議以人民幣6億元至10億元回購股份。