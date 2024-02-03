被砸車「硬擠」 奔馳車主插隊疑反轉 老奶奶家遭網暴

視頻顯示，白色奇瑞並未對黑色賓士進行忍讓，而是選擇正常前行。（取材自知乎）

廣東徐聞「奔馳車男子打砸引擎蓋」事件近日持續引發全網熱議。2月1日，一段奔馳車事發時排隊的行車記錄儀畫面，不少網友表示，事情疑似出現反轉。2月2日，車輛被砸一方的徐奶奶的女兒說，此事警方已經通報，不想再對外發聲。

來源：YouTube

極目新聞報導，網紅博主、曾自駕 西藏的71歲徐奶奶的女兒1月29日在社交平台發視頻稱，她們駕車在廣東湛江徐聞港排隊進港坐輪渡時，遭一輛河北保定牌照的奔馳車插隊，並被車上男子砸引擎蓋及辱罵。許多人質疑奔馳司機的行為。奔馳司機王某後來被徐聞縣公安局作出行政拘留10日並罰款500元人民幣（約69.5美元）。

2月1日，網絡上流傳出一段奔馳車排隊時的行車記錄儀視頻（據時碼，有1分鐘缺失）顯示，奔馳車內駕乘人員當時說被旁車擠道。不少網友看完視頻片段後表示，徐奶奶家的白車硬擠，事情疑似反轉。

但被砸車輛一方的徐奶奶女兒不這麼認為。徐奶奶女兒稱，她拍攝的視頻顯示，兩輛車進入通道口排隊前，奔馳車就一直在自己車子右後方，「這怎麼能說反轉呢？」

2月2日，徐奶奶女兒對媒體表示，他們遭到了網暴，公安機關已經給出了公告。針對有網友質疑當時車上駕駛員並非此前傳言的71歲奶奶，她表示：「我自始至終都沒說她（老奶奶）是駕駛員。」「這個事情警方已進行了通報，他們也告訴我到此為止，不要再繼續討論了。所以我不適合再次回應，對外發聲。」

截至2日上午，被砸車主帳號最新視頻已有8萬條評論，多名網友呼籲該車主公布完整行車紀錄儀視頻。