我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約角聲設援助處 支持走線移民

紐森目睹零元購 店員當面抱怨政策

被砸車「硬擠」 奔馳車主插隊疑反轉 老奶奶家遭網暴

中國新聞組／北京3日電
視頻顯示，白色奇瑞並未對黑色賓士進行忍讓，而是選擇正常前行。（取材自知乎）
視頻顯示，白色奇瑞並未對黑色賓士進行忍讓，而是選擇正常前行。（取材自知乎）

廣東徐聞「奔馳車男子打砸引擎蓋」事件近日持續引發全網熱議。2月1日，一段奔馳車事發時排隊的行車記錄儀畫面，不少網友表示，事情疑似出現反轉。2月2日，車輛被砸一方的徐奶奶的女兒說，此事警方已經通報，不想再對外發聲。

來源：YouTube

極目新聞報導，網紅博主、曾自駕西藏的71歲徐奶奶的女兒1月29日在社交平台發視頻稱，她們駕車在廣東湛江徐聞港排隊進港坐輪渡時，遭一輛河北保定牌照的奔馳車插隊，並被車上男子砸引擎蓋及辱罵。許多人質疑奔馳司機的行為。奔馳司機王某後來被徐聞縣公安局作出行政拘留10日並罰款500元人民幣（約69.5美元）。

2月1日，網絡上流傳出一段奔馳車排隊時的行車記錄儀視頻（據時碼，有1分鐘缺失）顯示，奔馳車內駕乘人員當時說被旁車擠道。不少網友看完視頻片段後表示，徐奶奶家的白車硬擠，事情疑似反轉。

但被砸車輛一方的徐奶奶女兒不這麼認為。徐奶奶女兒稱，她拍攝的視頻顯示，兩輛車進入通道口排隊前，奔馳車就一直在自己車子右後方，「這怎麼能說反轉呢？」

2月2日，徐奶奶女兒對媒體表示，他們遭到了網暴，公安機關已經給出了公告。針對有網友質疑當時車上駕駛員並非此前傳言的71歲奶奶，她表示：「我自始至終都沒說她（老奶奶）是駕駛員。」「這個事情警方已進行了通報，他們也告訴我到此為止，不要再繼續討論了。所以我不適合再次回應，對外發聲。」

截至2日上午，被砸車主帳號最新視頻已有8萬條評論，多名網友呼籲該車主公布完整行車紀錄儀視頻。

北京日報評論文章指出，圍繞此次「砸車」事件的熱議和爭論，更像是一堂文明行車的公開課，提醒眾人，無論遇到什麼情況、出於什麼原因，安全都是第一位的。

事發現場。（取材自極目新聞）
事發現場。（取材自極目新聞）

自駕

上一則

不孕婦誤信偏方 吃流產胎兒水餃 「已3個人下肚」

延伸閱讀

睽違13年中國再度公布「中華老字號」 慶豐包子鋪上榜

睽違13年中國再度公布「中華老字號」 慶豐包子鋪上榜
河北奔馳哥在粵插隊砸車得牢裡過年 「請勿插隊車貼」熱銷

河北奔馳哥在粵插隊砸車得牢裡過年 「請勿插隊車貼」熱銷
你沒看錯 日本這家和牛可樂餅預訂要等43年 逾6萬人在排隊

你沒看錯 日本這家和牛可樂餅預訂要等43年 逾6萬人在排隊
加州鄧金斯蟹季來了 1磅降到3.99元…超市現排隊人潮

加州鄧金斯蟹季來了 1磅降到3.99元…超市現排隊人潮

熱門新聞

爆料指出，中國國家主席習近平參加全國政協前副主席張克輝的告別式上，身形較以往消瘦。圖為習近平與張克輝親屬握手表示慰問。（新華社）

身形較以往消瘦…網傳習近平罹胰臟癌 可信度存疑

2024-01-28 20:57
Adalina與卡瓦納相談甚歡，卡瓦納甚至主動招手邀請對方另一男團員表演彈琴，對方亦欣然接受。（影片截圖）

倫敦車站槓英鋼琴家 多名中客身分起底 被揭先主動走向對方

2024-01-26 13:25
上海普陀區的星巴克，成為圍棋迷們的據點，不少人買一杯咖啡就在這裡下棋。(取材自澎湃新聞／受訪者供圖)

近半沒點單…圍棋迷占上海星巴克 網：占便宜最高境界

2024-01-29 04:30
被拍賣的iPhone 6s手機儲存卡內有2個視頻、646張照片、76個應用程序。(取材自大皖新聞)

涉刑蘋果iPhone 6s手機 拍22萬天價 網：裡面資料可能要人命

2024-01-31 07:30
倫敦鋼琴風波中的其中一名當事者劉夢穎，再度發布影片抨擊鋼琴家卡瓦納。(截自X@DavisKuma)

倫敦鋼琴事件中國女 再發片批鋼琴家「惡意碰瓷」

2024-01-30 13:10
在美遇襲三次後87歲老人決定搬回中國。(取材自X平台)

87歲翁在美街頭遇襲3次 決定放棄美籍搬回廣州

2024-01-31 20:46

超人氣

更多 >
全美每天有2千人失蹤 南部這幾州人口失蹤率最高

全美每天有2千人失蹤 南部這幾州人口失蹤率最高
全打通… 紐約地鐵首見開放式車廂 乘客憂遇劫「難逃」

全打通… 紐約地鐵首見開放式車廂 乘客憂遇劫「難逃」
助晚上好眠 睡眠專家早上絕不做這事

助晚上好眠 睡眠專家早上絕不做這事
買二手車省錢？這5款「地雷」買了恐得不償失

買二手車省錢？這5款「地雷」買了恐得不償失
年齡差？演技差？范丞丞自爆：和楊紫搭戲有壓力

年齡差？演技差？范丞丞自爆：和楊紫搭戲有壓力