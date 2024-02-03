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隔13年推出第3批名錄「中華老字號」 主席加持慶豐包子鋪上榜

記者廖士鋒／綜合報導
中國官方公布了第三批中華老字號，慶豐包子鋪上榜，這個品牌現在是由北京市屬國資公司掌控。（取材自北京市政府官網）
中國官方公布了第三批中華老字號，慶豐包子鋪上榜，這個品牌現在是由北京市屬國資公司掌控。（取材自北京市政府官網）

中國商務部日前公布第三批「中華老字號」，一共有382個品牌入選，加上2006年、2011年公布的前兩批中華老字號，全中國的中華老字號數量達1455個。中國國家主席習近平甫上任時，2013年曾排隊點餐的「慶豐包子鋪」上榜，母公司被列為第一序號。

光明日報報導，此次上榜的第三批中華老字號，平均「年齡」接近140歲，最年輕的也超過50歲，等於大部分老字號都是在民國建立前就已成立，而且多數老字號還擁有各級非遺項目、可移動文物。

目前，全中國的中華老字號共涵蓋32個行業，六成以上為食品製造、餐飲、零售等與百姓日常生活息息相關的行業。

根據中國品牌研究院早前調查，中共建政初期，全中國老字號企業大約有1萬6000家，但因各種原因，1990年代銳減。商務部2006年實施「振興老字號工程」，2006年、2011年發布過兩批「中華老字號」名錄，如今是時隔13年再度推出第三批名錄。

這次第三批老字號當中，序號第一的是「北京慶豐餐飲管理有限公司」，旗下有「慶豐包子鋪」，這個品牌創立於1948年，習近平2013年12月28日就是在北京月壇北街的慶豐包子鋪排隊點餐，當時引起熱議。

不久前，2023年11月官方發布「關於公布中華老字號覆核結果的通知」，將長期經營不善，甚至已破產、註銷、倒閉，或者喪失註冊商標所有權、使用權的55個品牌，移出中華老字號名錄﹔對經營不佳、業績下滑的73個品牌，要求6個月予以整改。

被除名的中華老字號包含北京華女、天津稻香村、山西寶興善、內蒙古大盛魁、大連群英樓、黑龍江正陽河、上海老半齋、山東泰康、河南雙魚、廣東琳琅、重慶冠生園、雲南祿豐、陝西秦川、寧夏敬義泰等。

當時商務部還指出，2022年，中華老字號營業收入超過1.2兆元人民幣（約1672億美元），近7成企業實現盈利。2023年前三季，營業收入已超過2022年全年水平。官方2023年1月6日繼而推出「中華老字號示範創建管理辦法」，宣告商務部與相關部門「原則上每3年認定並公布新一批次中華老字號名錄」。

官方要求，申報中華老字號的條件是品牌創立時間在50年以上；具有中華民族特色和鮮明的地域文化特徵；面向居民生活提供經濟價值、文化價值較高的產品、技藝或服務；在所屬行業或領域內具有代表性、引領性和示範性，得到廣泛的社會認同和讚譽。

對55家中華老字號被除名，官媒人民日報曾發文指出，「有進有出」的動態管理機制也是對企業的一種警示，被認定為中華老字號並不意味可以「高枕無憂」。面對市場的變化和新興品牌的衝擊，踟躕不前或是躺在功勞簿「吃老本」，注定會在激烈的競爭中敗下陣來，甚至會被市場淘汰。

商務部 習近平 華女

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