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新能源車過瓊州海峽排隊9小時才上船 官方：加開專班運輸

中國新聞組／北京3日電
車輛在徐聞港外排隊等候上船。（視頻截圖）
車輛在徐聞港外排隊等候上船。（視頻截圖）

近日大量從廣東湛江南下海南海口的新能源車輛，因長時間無法上船而滯留湛江徐聞港。有車主指責當地港口及航運企業，對新能源車輛區別對待。徐聞港工作人員表示，為了保證安全運載，每艘渡海船裝載的新能源汽車數量有限。官方消息顯示，針對春運過海需求大增的情況，將增開新能源車輛運輸專班。

極目新聞報導，1月底，陳女士一家人開著新能源車，從杭州自駕南下到海南過春節。「到了徐聞縣就開始斷斷續續堵車了。」1月31日下午1時許，陳女士到達徐聞港，排隊九個小時，到晚上10時車輛還沒有上船。

陳女士稱，她提前三天到購票平台預約購船票，但船票都已經售罄。她跟家人商量後，決定直接到現場排隊上船，最終在2月1日凌晨才登陸海口。燃油車進了港口，船來了就可以走一大批，不用等很長時間；但新能源車則需要長時間排隊，「沒有七八個小時排不到。」

有車主稱，新能源車排隊時間長，是因為安排上船的「配額」少。不少車主質疑，船舶運輸相關公司歧視新能源汽車。

遊客黃先生（化姓）則發了一張徐聞港內張貼的各船舶可裝載的電動汽車數量表格。表格顯示，可裝載電動車的船舶共有27艘，其中每艘船可裝載的電動汽車數量在12至18輛不等，而正常船舶的車輛裝載總量一般有兩三百台。

駕駛燃油車赴海南的劉先生表示，新能源車從徐聞登船赴海口確實麻煩，但春運期間，燃油車也不見得有多順暢，他提前七天買了船票，在今年1月30日過港，在距徐聞港還有10公里左右，他的車就已經堵停在路上，到了港口外排隊進港又花了四個小時。「相較於去年排隊排了十幾個小時，今年算是緩和了一點。」

對此，徐聞港工作人員表示，因新能源車上船涉及安全運載的問題，所以每艘船裝載的新能源車比例一般控制在10%以下，加上春運期間車輛增多，所以造成新能源車排隊時間較長的情況。該工作人員稱，目前已經增加裝載新能源車的專班，目前排隊時間在三到四個小時，相關專班船也會針對新能源車輛的數量進行靈活調配。

歧視 電動車 自駕

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