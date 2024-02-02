我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全打通… 紐約地鐵首見開放式車廂 乘客憂遇劫「難逃」

安全使用鋰電池 紐約州長發布指南

郎朗兌現建築工人「鋼琴之約」 手把手教學彈奏「梁祝」

中國新聞組／北京2日電
易群林現場即興彈奏了一曲「梁祝」，郎朗在一旁手把手教學。（取材自光明網）
易群林現場即興彈奏了一曲「梁祝」，郎朗在一旁手把手教學。（取材自光明網）

52歲建築工人易群林因在深圳街頭即興彈奏鋼琴走紅，日前他隔空喊話鋼琴家郎朗，希望「郎朗老師指導指導我」。沒想到郎朗近日前往遼寧瀋陽與易群林會面，並親自演示琴藝，還送上自己的鋼琴專輯，讓易群林直呼「好幸福」。郎朗說，他這麼快回應並趕到瀋陽，是被易群林樂觀積極的生活態度所打動。

來源：YouTube

光明網報導，在郎朗邀請下，易群林當天現場即興彈奏一曲「梁祝」，因為有些緊張，出現了一些錯音、漏音，但郎朗在一旁認真傾聽，還對易群林的演奏報以鼓勵和掌聲，「直抵我的心靈！」郎朗還手把手的教學，讓網友直呼羨慕。

分別前，郎朗向易群林送上自己的鋼琴專輯，並寄予祝福「親愛的易大哥，祝您練琴越來越棒！」易群林捧著專輯，露出燦爛的笑容，「郎朗老師真是太好了，我真是太幸福啦」。

據報導，不久前，易群林在收到總台春晚邀請函後，到現場觀看了總台春晚第二次彩排，初次來到北京的他還到天安門參觀。談起這次經歷，易群林直言太開心了，「我昨天還在工地幹活，今天就來到了這裡，到這麽大的舞台，真的挺開心的」。

報導稱，易群林來自湖南岳陽，和兒子易文理在廣東深圳做建築工人，2023年夏天，他和兒子路過地鐵口看到有人在彈奏公益鋼琴，在兒子的鼓勵下，易群林一連彈了十多首曲子，他說自己本來有些緊張，「我一個農民工身上很髒，怕被別人瞧不起」。但當周圍人一鼓掌，易群林的心情就好了起來，「有種被大家認同的感覺，回來的路上都好快樂」。

易群林熱愛音樂，平時沒事會吹吹口琴，彈鋼琴是年少時在縣城的親戚家裡學的，雖然幾十年過去了，但那些曲譜還依然記得，已經30多年沒有摸過鋼琴的他，沒想到有一天能在深圳街頭再次彈鋼琴。易群林說，他是一個喜歡彈鋼琴的建築工人，「希望大家都能堅持自己的夢想！」

易群林如願在瀋陽和郎朗會面。（取材自光明網）
易群林如願在瀋陽和郎朗會面。（取材自光明網）

地鐵 天安門

上一則

河南35歲男存100萬辭職靠利息躺平 不戀愛不結婚樂住垃圾堆

延伸閱讀

全球公益音樂會 18歲朴尚云鋼琴演出精采

全球公益音樂會 18歲朴尚云鋼琴演出精采
德國鋼琴城十五周年慶典暨戰略合作夥伴簽約儀式

德國鋼琴城十五周年慶典暨戰略合作夥伴簽約儀式
郎朗香港迪士尼開音樂會 演奏「冰雪奇緣」、「獅子王」等經典曲

郎朗香港迪士尼開音樂會 演奏「冰雪奇緣」、「獅子王」等經典曲
彩排遭鋼琴砸到 張衛健報平安

彩排遭鋼琴砸到 張衛健報平安

熱門新聞

Adalina與卡瓦納相談甚歡，卡瓦納甚至主動招手邀請對方另一男團員表演彈琴，對方亦欣然接受。（影片截圖）

倫敦車站槓英鋼琴家 多名中客身分起底 被揭先主動走向對方

2024-01-26 13:25
爆料指出，中國國家主席習近平參加全國政協前副主席張克輝的告別式上，身形較以往消瘦。圖為習近平與張克輝親屬握手表示慰問。（新華社）

身形較以往消瘦…網傳習近平罹胰臟癌 可信度存疑

2024-01-28 20:57
上海普陀區的星巴克，成為圍棋迷們的據點，不少人買一杯咖啡就在這裡下棋。(取材自澎湃新聞／受訪者供圖)

近半沒點單…圍棋迷占上海星巴克 網：占便宜最高境界

2024-01-29 04:30
倫敦鋼琴風波中的其中一名當事者劉夢穎，再度發布影片抨擊鋼琴家卡瓦納。(截自X@DavisKuma)

倫敦鋼琴事件中國女 再發片批鋼琴家「惡意碰瓷」

2024-01-30 13:10
在美遇襲三次後87歲老人決定搬回中國。(取材自X平台)

87歲翁在美街頭遇襲3次 決定放棄美籍搬回廣州

2024-01-31 20:46
被拍賣的iPhone 6s手機儲存卡內有2個視頻、646張照片、76個應用程序。(取材自大皖新聞)

涉刑蘋果iPhone 6s手機 拍22萬天價 網：裡面資料可能要人命

2024-01-31 07:30

超人氣

更多 >
心臟科醫生說 這是對動脈最糟的食物

心臟科醫生說 這是對動脈最糟的食物
「充電器對馬桶好怪」 紐約華女拔下檢查 KTV如廁全遭錄下

「充電器對馬桶好怪」 紐約華女拔下檢查 KTV如廁全遭錄下
國會議員逼問是否中國人 TikTok執行長：我是新加坡人

國會議員逼問是否中國人 TikTok執行長：我是新加坡人
Axios：川普對中政策新團隊可能是這4人

Axios：川普對中政策新團隊可能是這4人
拜登與眾院議長強森聽歌落淚 2人難得達成一致

拜登與眾院議長強森聽歌落淚 2人難得達成一致