郎朗兌現建築工人「鋼琴之約」 手把手教學彈奏「梁祝」

易群林現場即興彈奏了一曲「梁祝」，郎朗在一旁手把手教學。（取材自光明網）

52歲建築工人易群林因在深圳街頭即興彈奏鋼琴走紅，日前他隔空喊話鋼琴家郎朗，希望「郎朗老師指導指導我」。沒想到郎朗近日前往遼寧瀋陽與易群林會面，並親自演示琴藝，還送上自己的鋼琴專輯，讓易群林直呼「好幸福」。郎朗說，他這麼快回應並趕到瀋陽，是被易群林樂觀積極的生活態度所打動。

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光明網報導，在郎朗邀請下，易群林當天現場即興彈奏一曲「梁祝」，因為有些緊張，出現了一些錯音、漏音，但郎朗在一旁認真傾聽，還對易群林的演奏報以鼓勵和掌聲，「直抵我的心靈！」郎朗還手把手的教學，讓網友直呼羨慕。

分別前，郎朗向易群林送上自己的鋼琴專輯，並寄予祝福「親愛的易大哥，祝您練琴越來越棒！」易群林捧著專輯，露出燦爛的笑容，「郎朗老師真是太好了，我真是太幸福啦」。

據報導，不久前，易群林在收到總台春晚邀請函後，到現場觀看了總台春晚第二次彩排，初次來到北京的他還到天安門 參觀。談起這次經歷，易群林直言太開心了，「我昨天還在工地幹活，今天就來到了這裡，到這麽大的舞台，真的挺開心的」。

報導稱，易群林來自湖南岳陽，和兒子易文理在廣東深圳做建築工人，2023年夏天，他和兒子路過地鐵 口看到有人在彈奏公益鋼琴，在兒子的鼓勵下，易群林一連彈了十多首曲子，他說自己本來有些緊張，「我一個農民工身上很髒，怕被別人瞧不起」。但當周圍人一鼓掌，易群林的心情就好了起來，「有種被大家認同的感覺，回來的路上都好快樂」。