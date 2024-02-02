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孫悟空上身？男爬四川樂山大佛頭頂撒尿

中國新聞組／北京2日電
一名男子在樂山大佛頭頂撒尿。（取材自微博）
一名男子在樂山大佛頭頂撒尿。（取材自微博）

中國網路近日傳出一段一名男子在四川知名景點樂山大佛頭頂撒尿的視頻，由於樂山大佛是全國重點文物保護單位，迅速引發熱議，不少人怒批男子觸犯「破壞文物罪」應送法辦。景區稍後回應稱這名男子有多年精神病史，且「正處於發病狀態」，已將他送醫。不過仍有不少網民批評景區景區管理不善，讓精神病患背鍋。

據界面新聞報導，這段「在大佛頭上撒尿」視頻在網上引起眾怒，不少網民留言：「孫悟空都不敢這麽猖狂」、「他還轉一圈」、「真是離了大譜，景區管理呢」、「孫悟空也自嘆弗如」、「太過分了啊」，有人說這名男子「一定看了『西遊記』」、「上一個在如來手掌上撒尿被判了500年，你頭頂撒尿。1000年起步」、「他一定會倒楣的」、「此人必會遭到報應」。

稍後，樂山大佛風景名勝區管理委員會通報，1月31日下午5時15分，一名男性遊客翻越圍欄爬上佛頭，景區工作人員立即制止並配合公安民警將其勸離現場。經公安機關核查、醫療機構診斷，該名男子有多年精神病史，且正處於發病狀態。目前，已將該名男子送至醫療機構治療。

不過景區的回應仍讓大批網民不滿，批評景區管理不善，拿精神病患來甩鍋：「哈，果然精神病是最好的擋箭牌」、「這意思是孫悟空上身了？」、「精神病人不能連你們景區管理不善的鍋都背吧！這麽大一個人，看不到，還能讓他爬上去？」、「精神病穿著這麽得體，還能到處旅遊。有保護傘吧」。

有網民說，去年4月，樂山大佛頭頂也出現白衣女子打坐，「大佛被坐了之後又被撒尿，這不會帶來噩運嗎？」、「景區強調絕不允許攀爬，這不又爬上來了」、「世界上最大摩崖造像又有1300多年歷史的大佛被撒尿，奇恥大辱」。

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