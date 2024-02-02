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徽女混染禽流Ｈ10Ｎ5+流感死亡 專家：早期不隔絕恐釀災難

記者陳宥菘、李青縈／綜合報導
中國爆出首例禽流感H10N5混流感死亡。示意圖，圖為河北養雞場。（路透資料照片）
中國爆出首例禽流感H10N5混流感死亡。示意圖，圖為河北養雞場。（路透資料照片）

中國國家疾控局1月31日通報，境內出現全球首例人類感染禽源性Ｈ10Ｎ5流感病例，並罕見混合感染Ｈ3Ｎ2流感致死的個案；患者為63歲婦人，發病約半個月後死亡。中國疾管局表示，此次Ｈ10Ｎ5疫情是一次「偶發的」禽傳人跨種屬傳播，病毒感染人的風險低，且未發生人傳人情況。

根據中國通報，這名婦人為安徽宣城人，過往有多種基礎性疾病，去年11月30日出現咳嗽、喉嚨痛、發燒等症狀；12月2日因病情加重轉入當地醫療機構救治，7日轉至浙江省醫療機構住院治療，因病情嚴重，於16日死亡，發病到死亡經17天。

浙江省衛生部門從個案檢體中分離出季節性流感Ｈ3Ｎ2和禽源性Ｈ10Ｎ5流感病毒，經中國疾控中心複驗確定。這意味著中國出現全球首個人類感染Ｈ10Ｎ5病例，也是罕見的混合感染季節性流感及新型Ａ型流感致死個案。通報表示，浙江、安徽兩省已對所有密切接觸者進行醫學觀察，均未發現異常情況，且核酸篩查陰性；通過回溯監測後，均未發現其他可疑病例。兩省也按照相關預案方案開展防控，並組織專家評估風險。

台灣感染症醫學會秘書長黃建賢表示，目前只有一名個案，傳染力不高，無需過度緊張。不過黃建賢也指出，動物流感病毒在剛突變時，傳染力不高，但感染者死亡率高，易引發恐慌。一旦出現基因交換或再度突變，就可能拉高傳染力，且死亡率也不低，若無早期隔絕處理，恐釀成災難。目前不需緊張，但應密切關切變化。

從文獻回顧，全球曾經出現多起「新型Ａ型流感」疫情，其中以Ｈ5Ｎ1、Ｈ5Ｎ6、Ｈ7Ｎ7、Ｈ7Ｎ9、Ｈ10Ｎ3、Ｈ10Ｎ8等流感病毒嚴重度較高。中國近年陸續傳出Ｈ5Ｎ6、Ｈ10Ｎ3、Ｈ9Ｎ2、Ｈ3Ｎ8等人類染疫病例，安徽這起死亡個案則是全球首例Ｈ10Ｎ5禽傳人案例。

人畜禽流感病毒 製表／元氣中心
人畜禽流感病毒 製表／元氣中心

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