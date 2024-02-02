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貴州官員阻止村民辦滿月酒 往菜餚狂撒鹽 網怒：浪費糧食

中國新聞組╱北京2日電
貴州配戴識別證的執法人員進入餐廳，拿出一包一包的鹽巴往菜餚撒下去；還把蒸籠一個一個放到地上，然後開始倒鹽。(視頻截圖)
貴州配戴識別證的執法人員進入餐廳，拿出一包一包的鹽巴往菜餚撒下去；還把蒸籠一個一個放到地上，然後開始倒鹽。(視頻截圖)

中國在農村推動「移風易俗」，勸阻「濫辦酒席」，再傳粗暴執法。近日在貴州畢節市威寧縣，有村民辦滿月酒，當地副鎮長得知後，率隊衝入餐廳阻止，多人持鹽巴一包一包往食物撒下去。影片流出後，引發熱議。

來源：YouTube

社群影片顯示，大批配戴識別證的執法人員進入餐廳，拿出一包一包的鹽巴往桌上的菜餚撒下去；他們還進入廚房，把蒸籠一個一個放到地上，然後開始倒鹽巴，顯然是早有準備，藉破壞酒席食物以達到警惕效果。

影片流出後立刻在網路引發熱議，許多網友怒斥，不讓辦酒席可以，但此舉太浪費食物。

與此同時，網路又流出一段影片，顯示貴州官員前往取締民眾辦酒席，其中參加的三名中共黨員被當場告知提報紀委論處，然後要求酒席主人當場把收來的禮金一一退還給參加的民眾。

公開資訊顯示，畢節市多年來嚴打濫辦酒席，抵制巧立名目、借機斂財的酒席，因而多次發生官民衝突鬧上新聞。

威寧縣近日發布「推進移風易俗，倡樹文明新風」倡議書，明確要求「崇尚節儉、婚事新辦」；「厚養薄葬、喪事簡辦」；「弘揚新風、餘事不辦」，也就是只能從簡舉辦紅白事的酒席，其他一律禁辦。

引發軒然大波後，威寧縣政府新聞辦公室昨天通報稱，相關人員已向村民致歉。

央廣網也發布評論，稱改變一個地方長期風俗不能操之過急，要循序漸進，簡單粗暴只會適得其反。

中共

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