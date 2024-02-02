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暴雪襲河南衝擊春運 逾8成高速收費站關閉「恐在服務區過年」

中國新聞組／北京2日電
大雪來襲河南多地「通宵除雪」，部分縣市積雪深度達9厘米。（取材自澎湃新聞／東方IC圖）
大雪來襲河南多地「通宵除雪」，部分縣市積雪深度達9厘米。（取材自澎湃新聞／東方IC圖）

1月31日至2月5日，今冬強度最強一輪雨雪天氣侵襲中東部交通樞紐省份，Ⅳ級應急響應範圍擴至11省份，由於正值春運高峰期，已波及多地交通，尤其河南估計此次大範圍雨雪冰凍天氣為2009年以來冬季最強，多地通宵除雪，逾八成高速收費站關閉，部分高鐵飛機停運，有人在高速堵車超10公里，餓到「前胸貼後背」。有貨車司機被困山西路上，恐在服務區過年。

綜合報導，中央氣象台昨發布今年首個冰凍橙色預警，是自2010年設立冰凍預警標準以來最高級別冰凍預警，另發布暴雪藍色預警。此次雨雪天氣為今冬以來範圍最廣、強度最強、持續時間最長，其中作為重要鐵路樞紐城市的河南鄭州，一度因為「鄭州降雪預報圖全黑」而登上熱搜。溫度明顯下降，北中部降幅達10℃到13℃同時伴有大風天氣。

河南位於本輪大範圍雨雪過程中的核心區域。累計降雪量和積雪深度可能達到或突破歷史同期極值。河南多個景區前天已發布閉園公告，包括洛陽的老君山景區、駐馬店市老樂山景區等。為應對31日夜間到來的強降雪，河南高速交警總隊調度8000人、700輛車，全省高速公路實行路警聯勤機制，加緊融雪除冰。

中國多地迎來降溫降雪，圖為河南商丘一名加油站工作人員在撒鹽除雪。 （新華社）
中國多地迎來降溫降雪，圖為河南商丘一名加油站工作人員在撒鹽除雪。 （新華社）

據河南氣象台消息，1月31日6時至2月1日6時，降雪量最大站為周口扶溝，降雪量為9.9毫米。鄭州市出現中到大雪，降雪量最大站為嵩山8.6毫米，市區降雪量為5.3毫米，河南省部分縣市積雪達9厘米。下雪導致路面普遍積雪，部分地方有腳脖子深，河南超過八成的收費站處於關閉狀態，為盡快保通，河南高速交警已出動8000餘人、700餘輛車「通宵除雪」應對。

面對這樣的天氣，有人選擇改簽車票在大雪來臨前提前返回，也有人由於天氣原因被堵在高速公路上10多公里，高速也發生多起事故；盧先生1月31日晚因鄭州高速因暴雪封路被堵在高速路上，「車上也沒準備一些食物，餓得前胸貼後背的。」

另受降雪及路面結冰影響，河北、山西、內蒙古、遼寧等地共封閉80個路段、1133個收費站。從事貨車托運的秦先生已被困在山西省長治市武鄉服務區12小時，由於積雪深度有10厘米且仍繼續下雪，「若這樣的天氣持續，恐怕就要在服務區過年了」。

中共中央辦公廳、國務院辦公廳昨印發通知，要求紮實做好災害防範應變工作，確保交通路網暢通，特別要針對春運高峰，加強調度，及時調配運輸工具和人員，將雨雪冰凍災害造成的影響降到最低。

2024年2月1日，河南許昌，一場降雪過後，銀裝素裹的市區景色。（取材自澎湃新聞...
2024年2月1日，河南許昌，一場降雪過後，銀裝素裹的市區景色。（取材自澎湃新聞／東方IC圖）

河南 鄭州 國務院

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