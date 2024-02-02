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95後點子 高鐵設「遛娃艙」緩解家長壓力 乘客也受惠

中國新聞組／北京2日電
中國鐵路濟南局青島客運段日前在齊魯環遊線G6955次列車上開展「年俗非遺進高鐵」活動，讓旅客在旅途中感受傳統文化的魅力，營造濃郁的節日氛圍。 （新華社）
中國鐵路濟南局青島客運段日前在齊魯環遊線G6955次列車上開展「年俗非遺進高鐵」活動，讓旅客在旅途中感受傳統文化的魅力，營造濃郁的節日氛圍。 （新華社）

近年在高鐵上因幼童吵鬧引發的衝突不時傳出，為緩解帶娃家庭的焦慮並維護乘車品質，春運期間，部分路線高鐵列車將餐車車廂暫時改造成「遛娃艙」，提供趣味遊戲、借用兒童玩具或閱覽故事書籍等服務讓「小旅客」免費暢玩，貼心設計引來好評還衝上熱搜。而這個構想來自中國鐵路一群「95後」列車長和列車員。

據新華每日電訊報導，今年春運期間，自廈門始發開往北京、上海、南京等方向的部分16節車廂「長編組」高鐵列車開設了「遛娃艙」，供帶娃家庭免費使用。

中國鐵路南昌局集團有限公司福州客運段廈門動車隊工會主席趙小仙說，之前接過兒童吵鬧的投訴，有些小朋友是低幼齡的，很難控制情緒，單純的言語制止效果往往並不理想，有時還容易激起矛盾。

趙小仙說，在今年春運前的腦力激盪上，福州客運段廈門動車隊的「95後」列車長和列車員們提出了設置「遛娃艙」的設想，即對部分長途列車的餐車進行「童趣改造」，以提升全車旅客的乘車體驗；「『遛娃艙』設置的初衷就是緩解帶娃家庭的焦慮，讓孩子的天性在旅途中得到釋放」，以期提升全車旅客的乘車體驗。

報導指出，堵不如疏，不硬性畫分固定的「兒童車廂」，而是對現有空間進行臨時改造、巧妙利用，方便有「遛娃需求」的旅客，給帶娃出門的家長們「搭把手」，也提升其他旅客的乘車體驗，這樣的暖心舉措很快衝上微博熱搜，網民點讚「包容孩子，同時有解決措施這就是巨大的進步啊！」

這項貼心服務也受到乘客的讚賞。在廈門開往上海的G1654次高鐵列車上，一群小旅客在乘務員和家長的帶領下在「遛娃艙」玩著趣味小遊戲，車廂內布置了窗花、紅氣球等新春裝飾，還擺放了各類水果、零食和小玩具，整節車廂都沉浸在孩子們的歡聲笑語中。

家長孫女士說，「我還是第一次見到這樣的設計，專門給小朋友留了一節車廂！」自己時常帶著孩子乘高鐵出行，但孩子還小，乘車時間久了會哭鬧，影響到同車廂的其他旅客，「小朋友們能在旅途中聚到一起玩，我們大人的壓力也會小很多。」

「我還奇怪小朋友們都去哪兒了，原來都在這兒！」來餐車補票的尹先生感歎道，長途旅行路上最怕碰到吵鬧的孩子。現在，孩子們都聚到了一起，不會影響其他旅客休息。

2024年春運首日，南京客運段開展「福至運來 情滿旅途——書法名家送福上高鐵」活...
2024年春運首日，南京客運段開展「福至運來 情滿旅途——書法名家送福上高鐵」活動，圖為工作人員與收到「福」字的旅客合影。 （新華社）

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