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「新零售」成過去式？ 阿里擬售百貨及銀泰商業

中國新聞組／北京2日電

阿里巴巴集團傳正在考慮出售旗下百貨和購物中心運營商銀泰商業，並已與多間潛在收購公司接洽；此舉意謂，在阿里大規模重組之際，也重新考慮多年來的「新零售」戰略。新零售旨在實現線上和線下無縫連接的購物體驗。

鳳凰網科技報導，銀泰在中國擁有100多家商店和購物中心。知情人士稱，蔡崇信在2023年接替張勇出任阿里董事會主席，阿里大約在這個時候啟動了出售談判。就在上個月，阿里還與一家潛在買家進行談判。

2017年，銀泰在阿里牽頭的私有化交易中獲得了大約40億美元的估值。目前尚不清楚銀泰是否能夠吸引到足夠高的興趣，早期的試探性談判可能會遭遇失敗。不過，阿里的這一最新努力表明，蔡崇信和阿里新任CEO吳泳銘正在考慮對阿里的下一步改革行動。

銀泰的出售象徵著阿里將推翻前CEO張勇的標誌性收購交易之一。在執掌阿里期間，張勇策畫了對一系列實體連鎖店的收購，試圖開創一種線上對接線下的「新零售」模式。這一概念曾是阿里增長戰略的核心，但近年來，阿里高管們對這一概念的談論減少了。現在，面對激烈的競爭，阿里正苦苦發展其核心業務，重振雲服務等相對較新的業務。

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