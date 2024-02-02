百強房企銷售額大衰退 1月跌逾3成 「無回暖跡象」

今年1月中國百強房企僅實現銷售操盤金額2350.6億元，年減34.2%、月減47.9%。。（中新社資料照片）

中國房地產 專業研究機構克而瑞研究中心數據顯示，今年1月中國百強房企僅實現銷售操盤金額（項目操盤方將銷售額100%計入自己業績）2350.6億元（人民幣，下同，約329.1億美元），年減34.2%、月減47.9%。花旗研報依克而瑞35家上市房企銷售估算，1月銷售為近六年來低點。數據顯示，中國房市壓力仍然較大，市場預期支撐不足，疊加需求和購買力低迷，整體低位運行。

從各級別城市來看，一線城市1月總成交面積為152萬平方公尺，分別年減22%和月減38%。其中上海、北京市場熱度穩步回落，月減幅均在四成以上；廣州、深圳雖然月增率回落，但年增率持續增加。二、三線城市1月總成交面積則呈現月減44%。

另一家調研機構中指研究院統計也有相同趨勢：百大房企1月銷售額2815.3億（約393.8億美元），年減33.3%，較去年同期跌幅擴大1.6個百分點，按月跌47.7%。

由於銷售規模的持續縮減，使得百強房企各梯隊銷售門檻一降再降，如今已觸及近年的最低水平。其中，TOP10房企銷售操盤金額門檻同比降低32.7%，為72.4億元，跌破百億；TOP50房企的門檻值同比大幅下降38.5%至9.6億元，已經跌破10億元；而TOP100房企的銷售操盤金額門檻則低至3.7億元。

克而瑞表示，雖然政策在近日不斷優化、持續釋放利多，監管層支持房企合理融資 需求、提振市場信心。但市場信心和行業預期修復尚需時日，預計短期內市場供求不會出現明顯轉暖的跡象。

許多機構對中國房市前景也持謹慎。

花旗認為基於今年首季銷售疲弱、去年盈警及財測下調、今年業績指引可能疲弱、二手房成交表現及混合所有制房企融資有望略為改善。

大摩研報指出，雖然廣州、上海和蘇州近日放寬限購令，但在疲弱宏觀環境下，基本面影響仍有限，預計未來幾個月房地產銷售將繼續低迷，按年跌幅或更加嚴重。

匯豐指出，針對1月銷售低迷，該行認為，在當前宏觀逆風下，放鬆措施將需要更長的時間才能影響實體市場，並且需要更強有力的刺激來重振市場信心。

投資 研究機構晨星（Morningstar）亞洲股票研究總監陳麗子認為，房市消費者信心預期要等到庫存消化及房價回穩才會恢復，目前預測中國房市至2026年始見基本復甦，同時過去十年的強勁市場增長將不復見。