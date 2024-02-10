中國護照藏彩蛋 紫外線照射現兵馬俑、絲路風景

38頁陝西秦兵馬俑。（視頻截圖）

近日有網友上載一段將中國護照在紫光燈（紫外線燈）下照射的短片，發現護照內頁的螢光圖案竟藏有「彩蛋」，萬里長城、布達拉宮等中國34個省級行政區的代表性景點如電影般播放，內頁圖案也是一張張華夏大地的瑰麗風景。一本中國護照藏著無限江山，出國也能帶著走，讓網友驚喜直呼「哇，好酷」、「這是專屬於中國人的浪漫，好暖心。」

29頁湖南張家界。（視頻截圖） 20頁浙江杭州西湖。（視頻截圖） 32頁海南海島椰林。（視頻截圖）

據大公報報導，現行的中國電子普通護照在外觀設計上，採用了以「輝煌中國」為主題的圖案元素，通過常光、螢光和水印三種圖案表現形式，展示了中國山河的瑰麗多姿、歷史文化的源遠流長和中華民族的和諧統一。居於中國護照首頁的是氣勢磅礴的萬里長城，看得不少網友讚嘆，感受到中國人強烈的民族自豪感、自信心和愛國情。

近日，有網友以紫光燈輕輕翻動這本中國護照，發現中國34個省級行政區（省、自治區、直轄市和特別行政區）的代表性景點如放電影般一一在目，令人驚豔。

26頁山東泰山。（視頻截圖） 10頁北京故宮。（視頻截圖）

在第8到46頁的常用頁面上可以看到北京天安門 、北京故宮、河北山海關、內蒙古呼倫貝爾大草原、上海陸家嘴、浙江杭州西湖、江西井岡山、陝西秦兵馬俑、新疆 絲綢之路等，可將全國各地的美景盡收眼底。除此之外，中國護照上的透光水印還包含了56個民族人物特點。

有網友直言「這正是屬於我們的中國式浪漫！」「為了這份中國式的浪漫，我辦了本護照！」「無論走到哪兒，都能帶上祖國的壯麗山河！」「好漂亮呀，這個特別酷。」「大好河山圖，隱形守護。」「哇…來自祖國的隱藏愛意，好暖心。」「見識到了」「文明華夏，藏在中國人骨子裡的浪漫。」