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打造薩滿博物館 吉林農民40年蒐5000藏品

中國新聞組／北京10日電
關雲德滿族民俗博物館對「皇糧碑」進行了復原。（取材自九台發布資料圖）
關雲德滿族民俗博物館對「皇糧碑」進行了復原。（取材自九台發布資料圖）

在吉林省其塔木鎮劉家滿族村的一個民間博物館中，館內收藏的薩滿圖騰與祭祀符號的剪紙、刺繡和漁獵工具，都是由滿族農民關雲德、關長寶父子花了40餘年時間所蒐集和建立而成。5000多件藏品，不僅是這對父子半生的心血，也記錄著薩滿教自傳入中國以來與滿族相互滲透影響的歷史印記。

關雲德滿族民俗博物館內的展品。（取材自微博）
關雲德滿族民俗博物館內的展品。（取材自微博）

文匯報報導，關長寶出生於一個傳承薩滿文化的家族當中，也是博物館第二代傳承人，三年前承擔起博物館的日常運營工作。在他有記憶以來，便一直在同滿族傳統技藝打交道，如今已是遠近聞名的滿族文化「專家」。

在關長寶的印象裡，父親關雲德為讓滿族傳統流傳下去，數十年來一直熱衷於收集滿族文物，並親自創立以自己名字為名的這間博物館，自己就是父親身邊得力助手，每到農閒的時候都要和父親一起走南闖北，在方圓數百里的滿族村落搜集滿族「老傢什」。

館中收藏關雲德的剪紙「滿洲薩滿祭祀儀式跑火池」。（取材自微博）
館中收藏關雲德的剪紙「滿洲薩滿祭祀儀式跑火池」。（取材自微博）

為收集滿族物件，關長寶不吝把家中大部分收入作「投資」。「早年間，每等秋收賣了糧，就馬上把錢湊足，把那些惦記了許久的東西收回來。目前博物館中擺放展品有1000餘件，庫房收藏展品4000餘件。」關長寶說。

關雲德（右）和兒子關長寶多年前在製作神鼓。（取材自微博）
關雲德（右）和兒子關長寶多年前在製作神鼓。（取材自微博）

關長寶幾乎能說出每件藏品的來源以及故事。例如一位從已故的滿族老人手中收到的圍裙，是老人年輕出嫁時母親做的嫁妝，藍底白畫的圍裙中間圖案叫做五福捧壽，下面是鳳戲牡丹。不少學者來到這，都想將其高價收走。

如今，該館在吉林省滿族文化圈有了不小名氣。吉林師範大學歷史學院研究生李承柳表示，「和資料相比，這些物件帶來的感受更加直觀。」李承柳說，如今滿族文化凋零，關老師的收藏對他究傳承滿族文化歷史幫助很大。

九台區非物質文化遺產滿族豐收祭活動，此前在其塔木鎮關雲德滿族民俗博物館開幕。（取...
九台區非物質文化遺產滿族豐收祭活動，此前在其塔木鎮關雲德滿族民俗博物館開幕。（取材自九台發布資料圖）

2018年的中國農民豐收節，關長寶在村裡辦起了「滿族豐收祭」活動，關家至今還傳承著滿族祭祀的禮儀。「至今依然有『薩滿』（俗稱查蒙），每到龍虎年家裡都要舉行祭祀活動。周圍村鎮很多滿族家庭已經不把祭祀儀式往下傳了，我現在感覺很是惋惜。」他說。

博物館 投資

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