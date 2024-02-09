村BA、村超爆火 貴州榕江旅遊收入60億 台江吸引投資

2023年10月30日，「全國和美鄉村籃球大賽」（村BA）總決賽在貴州省台江縣台盤村開賽，現場座無虛席。（新華社）

貴州台江「村BA」和榕江「村超」先後火遍全網，如今兩地鄉村足球 的「樂子」，正在轉化為鄉村振興的「路子」。以貴州榕江縣為例，從2022年5月到今（2024）年初，「村超」就引來500多萬人次遊客，實現旅遊綜合收入近60億元（人民幣，下同），並帶動文創、農特產品等的收入。中國「村賽」正以其獨特的生長模式，激活鄉村經濟新活力。

人們在觀看貴州「村超」足球賽。（新華社）

據央視報導，以榕江縣「村超」為例，「村超」品牌吸引了不少企業進駐，有飲料廠、服飾加工廠等。「村超」的文創產品也設計出可愛的「村超」牛，還有「村超」字樣的足球、「村超」娃等。去年的比賽季，農特產品銷售額也達到4億多元，成長了58%。

新華社報導，在距離榕江縣城不到10公里的忠誠鎮忠誠村，還是牛癟產業繁榮發展的「中國第一癟城」。「村超」走紅以來，忠誠鎮成為當地著名的旅遊目的地，幾十家牛癟火鍋店每天擠滿食客。忠誠鎮是榕江縣最大的肉牛交易市場，6月至9月原本每場交易200頭，「村超」舉辦以來交易量增加到300至400頭。

「『村超』給我們帶來了巨大的流量，每天從早上8點忙到晚上10點多，比原來生意好了兩三倍。」當地一家餐館的店主楊勝橋說。

村民在榕江「村超」足球賽場附近的攤位給遊客烤肉串。（新華社）

遊客在貴州「村超」足球賽場旁的文創攤位選購文化衫。（新華社）

「村超」足球場周圍的餐飲更加火爆。當地政府設置了燒烤區、特色小吃區、冷飲區、後備箱集市區等近2000個臨時免費攤位，讓榕江縣的夜間經濟異軍突起。線上直播帶貨也不遜色。榕江縣發改局統計，「村超」舉辦期間，全縣1.2萬個新媒體帳號和2200多個本地網路直播營銷團隊帶動蔬菜、西瓜、楊梅、大米、羅漢果、葛根粉、蜂蜜等農特產品實現銷售收入超4億元。

另在台江，去年7月30日，2023年「六月六」吃新節籃球賽圓滿收官，台江縣周邊247支籃球隊在15天裡為觀眾奉獻了200多場精彩的比賽，也為當地帶來巨大商機。去年6月1日，台江縣與天能集團成功簽訂貴州天能循環材料產業園項目投資 合作協議，天能集團在台江縣追加10億元投資。2023年上半年地區生產總值完成20.17億元，同比增長7.7%，創造了自2022年以來GDP連續6個季度排全州第一、全省前列的紀錄。

村民在貴州「村超」足球賽場旁的文創攤位展示民族服飾。（新華社）

絢麗多彩的民族服飾也是一大亮點，位於榕江老街的三寶侗族服飾店訂單較之前多了三倍。當地主營藍染、蠟染、刺繡、銀飾、少數民族服飾等精品店6家，「村超」舉辦兩個多月銷售額786.67萬元。台江縣台盤村的「非遺集市」裡，「村BA」文創產品村寶寶、66號籃球服、籃球、鑰匙扣等文創產品銷量大增。