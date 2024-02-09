村BA、村超爆火 貴州榕江旅遊收入60億 台江吸引投資
貴州台江「村BA」和榕江「村超」先後火遍全網，如今兩地鄉村足球的「樂子」，正在轉化為鄉村振興的「路子」。以貴州榕江縣為例，從2022年5月到今（2024）年初，「村超」就引來500多萬人次遊客，實現旅遊綜合收入近60億元（人民幣，下同），並帶動文創、農特產品等的收入。中國「村賽」正以其獨特的生長模式，激活鄉村經濟新活力。
據央視報導，以榕江縣「村超」為例，「村超」品牌吸引了不少企業進駐，有飲料廠、服飾加工廠等。「村超」的文創產品也設計出可愛的「村超」牛，還有「村超」字樣的足球、「村超」娃等。去年的比賽季，農特產品銷售額也達到4億多元，成長了58%。
新華社報導，在距離榕江縣城不到10公里的忠誠鎮忠誠村，還是牛癟產業繁榮發展的「中國第一癟城」。「村超」走紅以來，忠誠鎮成為當地著名的旅遊目的地，幾十家牛癟火鍋店每天擠滿食客。忠誠鎮是榕江縣最大的肉牛交易市場，6月至9月原本每場交易200頭，「村超」舉辦以來交易量增加到300至400頭。
「『村超』給我們帶來了巨大的流量，每天從早上8點忙到晚上10點多，比原來生意好了兩三倍。」當地一家餐館的店主楊勝橋說。
「村超」足球場周圍的餐飲更加火爆。當地政府設置了燒烤區、特色小吃區、冷飲區、後備箱集市區等近2000個臨時免費攤位，讓榕江縣的夜間經濟異軍突起。線上直播帶貨也不遜色。榕江縣發改局統計，「村超」舉辦期間，全縣1.2萬個新媒體帳號和2200多個本地網路直播營銷團隊帶動蔬菜、西瓜、楊梅、大米、羅漢果、葛根粉、蜂蜜等農特產品實現銷售收入超4億元。
另在台江，去年7月30日，2023年「六月六」吃新節籃球賽圓滿收官，台江縣周邊247支籃球隊在15天裡為觀眾奉獻了200多場精彩的比賽，也為當地帶來巨大商機。去年6月1日，台江縣與天能集團成功簽訂貴州天能循環材料產業園項目投資合作協議，天能集團在台江縣追加10億元投資。2023年上半年地區生產總值完成20.17億元，同比增長7.7%，創造了自2022年以來GDP連續6個季度排全州第一、全省前列的紀錄。
絢麗多彩的民族服飾也是一大亮點，位於榕江老街的三寶侗族服飾店訂單較之前多了三倍。當地主營藍染、蠟染、刺繡、銀飾、少數民族服飾等精品店6家，「村超」舉辦兩個多月銷售額786.67萬元。台江縣台盤村的「非遺集市」裡，「村BA」文創產品村寶寶、66號籃球服、籃球、鑰匙扣等文創產品銷量大增。
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