我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／致敬81精神 布萊恩首座銅像公開 還有兩座待揭曉

多州禁中國移民購房 孟昭文等國會議員譴責

村BA、村超爆火 貴州榕江旅遊收入60億 台江吸引投資

中國新聞組／北京9日電
2023年10月30日，「全國和美鄉村籃球大賽」（村BA）總決賽在貴州省台江縣台盤村開賽，現場座無虛席。（新華社）
2023年10月30日，「全國和美鄉村籃球大賽」（村BA）總決賽在貴州省台江縣台盤村開賽，現場座無虛席。（新華社）

貴州台江「村BA」和榕江「村超」先後火遍全網，如今兩地鄉村足球的「樂子」，正在轉化為鄉村振興的「路子」。以貴州榕江縣為例，從2022年5月到今（2024）年初，「村超」就引來500多萬人次遊客，實現旅遊綜合收入近60億元（人民幣，下同），並帶動文創、農特產品等的收入。中國「村賽」正以其獨特的生長模式，激活鄉村經濟新活力。

人們在觀看貴州「村超」足球賽。（新華社）
人們在觀看貴州「村超」足球賽。（新華社）

據央視報導，以榕江縣「村超」為例，「村超」品牌吸引了不少企業進駐，有飲料廠、服飾加工廠等。「村超」的文創產品也設計出可愛的「村超」牛，還有「村超」字樣的足球、「村超」娃等。去年的比賽季，農特產品銷售額也達到4億多元，成長了58%。

新華社報導，在距離榕江縣城不到10公里的忠誠鎮忠誠村，還是牛癟產業繁榮發展的「中國第一癟城」。「村超」走紅以來，忠誠鎮成為當地著名的旅遊目的地，幾十家牛癟火鍋店每天擠滿食客。忠誠鎮是榕江縣最大的肉牛交易市場，6月至9月原本每場交易200頭，「村超」舉辦以來交易量增加到300至400頭。

「『村超』給我們帶來了巨大的流量，每天從早上8點忙到晚上10點多，比原來生意好了兩三倍。」當地一家餐館的店主楊勝橋說。

村民在榕江「村超」足球賽場附近的攤位給遊客烤肉串。（新華社）
村民在榕江「村超」足球賽場附近的攤位給遊客烤肉串。（新華社）

遊客在貴州「村超」足球賽場旁的文創攤位選購文化衫。（新華社）
遊客在貴州「村超」足球賽場旁的文創攤位選購文化衫。（新華社）

「村超」足球場周圍的餐飲更加火爆。當地政府設置了燒烤區、特色小吃區、冷飲區、後備箱集市區等近2000個臨時免費攤位，讓榕江縣的夜間經濟異軍突起。線上直播帶貨也不遜色。榕江縣發改局統計，「村超」舉辦期間，全縣1.2萬個新媒體帳號和2200多個本地網路直播營銷團隊帶動蔬菜、西瓜、楊梅、大米、羅漢果、葛根粉、蜂蜜等農特產品實現銷售收入超4億元。

另在台江，去年7月30日，2023年「六月六」吃新節籃球賽圓滿收官，台江縣周邊247支籃球隊在15天裡為觀眾奉獻了200多場精彩的比賽，也為當地帶來巨大商機。去年6月1日，台江縣與天能集團成功簽訂貴州天能循環材料產業園項目投資合作協議，天能集團在台江縣追加10億元投資。2023年上半年地區生產總值完成20.17億元，同比增長7.7%，創造了自2022年以來GDP連續6個季度排全州第一、全省前列的紀錄。

村民在貴州「村超」足球賽場旁的文創攤位展示民族服飾。（新華社）
村民在貴州「村超」足球賽場旁的文創攤位展示民族服飾。（新華社）

絢麗多彩的民族服飾也是一大亮點，位於榕江老街的三寶侗族服飾店訂單較之前多了三倍。當地主營藍染、蠟染、刺繡、銀飾、少數民族服飾等精品店6家，「村超」舉辦兩個多月銷售額786.67萬元。台江縣台盤村的「非遺集市」裡，「村BA」文創產品村寶寶、66號籃球服、籃球、鑰匙扣等文創產品銷量大增。

足球 投資

上一則

黏豆包、黑茄子、鞭桿紅…年夜飯首選北京的老味道

延伸閱讀

「娃娃剃頭也辦酒席」貴州女吐槽1個月吃20多場 網批搶錢

「娃娃剃頭也辦酒席」貴州女吐槽1個月吃20多場 網批搶錢
中國迎15年來最強雨雪襲擊 衝擊春節返鄉

中國迎15年來最強雨雪襲擊 衝擊春節返鄉
足球／C羅深圳賽事突取消 中國球迷包圍飯店喊「出來道歉」

足球／C羅深圳賽事突取消 中國球迷包圍飯店喊「出來道歉」
貴州同鄉會 4周年慶暨第二屆就職禮

貴州同鄉會 4周年慶暨第二屆就職禮

熱門新聞

易群林現場即興彈奏了一曲「梁祝」，郎朗在一旁手把手教學。（取材自光明網）

郎朗兌現建築工人「鋼琴之約」 手把手教學彈奏「梁祝」

2024-02-02 08:00
中國股市示意圖。（路透資料照）

「賠慘了不讓說」 中國股民湧向美國大使館微博「求救」

2024-02-03 01:05
被拍賣的iPhone 6s手機儲存卡內有2個視頻、646張照片、76個應用程序。(取材自大皖新聞)

涉刑蘋果iPhone 6s手機 拍22萬天價 網：裡面資料可能要人命

2024-01-31 07:30
中國太原衛星發射中心3日上午11時06分使用捷龍三號運載火箭，成功完成「一箭九星」任務。（央視）

中國3小時發20顆衛星 引國家警報的長征二號丙再出任務

2024-02-03 09:25
美國駐中國大使館微博一則不相關的長頸鹿保育貼文，成為中國網民對中國經濟和股市渲洩不滿的去處。(截自微博)

中國股民湧美駐華使館微博 「長頸鹿」歪樓留言破14萬

2024-02-04 09:50
在美遇襲三次後87歲老人決定搬回中國。(取材自X平台)

87歲翁在美街頭遇襲3次 決定放棄美籍搬回廣州

2024-01-31 20:46

超人氣

更多 >
紐約26歲女在街上哭說找不到工作 影片逾2300萬點閱

紐約26歲女在街上哭說找不到工作 影片逾2300萬點閱
從童星變港富婆 曬豪華遊艇上直升機停機坪

從童星變港富婆 曬豪華遊艇上直升機停機坪
2024年運勢大揭祕 3生肖多吉多利

2024年運勢大揭祕 3生肖多吉多利
偷渡來美一度失明 33歲華男紐約法拉盛街頭昏倒不治

偷渡來美一度失明 33歲華男紐約法拉盛街頭昏倒不治
3星座個性古怪 最難讓人理解 卻才華滿腹「總能成為黑馬」

3星座個性古怪 最難讓人理解 卻才華滿腹「總能成為黑馬」