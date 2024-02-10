改造義肢當推進器 90後單腿小伙暢游大海

梁開宇穿著水下推進器義肢暢游海底。（取材自紫牛新聞）

「90後」男生梁開宇3年前因實驗遭遇爆炸失去一條腿，之後他戴上義肢，為讓義肢擁有更多功能，他用自己所學機械和工業知識，將義肢改裝成具水下推進器等十幾條功能各異的「腿」，被網友們封為現實版「鋼鐵人」。梁開宇說，如今他可以在操場上跑步，在水下游泳，還可以騎著電動車 兜風，相信未來有一天「我能像鋼鐵人一樣在天空飛翔。」

梁開宇在製作「水下推進器義肢」。（取材自紫牛新聞）

據紫牛新聞報導，梁開宇是山東人，3年前在一次平衡車實驗意外中失去了左腿，一度很自卑，他以帳號「嗶哩小宇吖」分享自己將義肢改造成水下推進器的故事，視頻在B站上播放量超過100萬，獲很多網友讚歎，網友們的鼓勵給了他堅持下去的力量，也讓他迷戀上改裝義肢。

梁開宇說，當時裝配的義肢不能滿足日常的需求，比如說穿鞋子、穿褲子都非常不方便，就運用在大學時學工業和自修的機械知識自己動手改裝。除了避震、增高、快速拆卸、提供膝動力這些實用性的改造外，梁開宇還為自己的義肢加上了許多酷炫的功能，例如發光、製冷、放音樂、為手機充電等。

在這個過程中，他逐漸轉移了注意力，開始樂觀起來，「現在我常穿著會發光的義肢去操場上跑步，許多人會投來好奇的目光，有人還會上來詢問，我會耐心地和他們解釋這個義肢的各個功能，不僅絲毫感覺不到壓力，有時甚至還希望別人能多看幾眼呢。」梁開宇說。

梁開宇穿著發光義肢奔跑。（取材自紫牛新聞）

如今梁開宇從一個「勵志部落客」變成了「科技部落客」，他心中最酷炫的改造，就是這次在網路上暴紅的「水下推進器義肢」。他使用3D列印 調整好引擎支架尺寸，用硬度高、重量輕的航空鋁作為材料，表面還做了防氧化處理，經過一個月的製作和測試，這個水陸兩棲的「水下推進器義肢」大功告成。