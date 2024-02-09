用網課對抗最難求職季 「雲學生」鑽研高數文史哲

沒有考核、沒有排名的網路課堂，是不少學生及社會新鮮人沒有負擔的學習途徑。示意圖。（取材自澎湃新聞／上海師範大學人文學院供圖）

曾被父母擔心沉迷網路遊戲的中國「Z世代」(1990年代中後期至2010年出生)年輕人，如今開始「學」上癮。他們轉而沉迷網路學習，從高等數學到刑法，只要一部手機就能隨時隨地「在線苦讀」，把握「碎片時間」充實自己，是他們面對史上「最難求職季」到來，不得不的思考和轉變。

大公報報導，對許多在讀大學生而言，過去幾年，疫情 影響教學開展，如今「最難求職季」的到來也使得他們思考轉變求職規畫。

心理學專業研究生三年級學生劉媛媛上午修改論文，下午便開始觀看教授計算機編程知識的視頻，她想轉行IT領域，依靠網路視頻學習基礎知識。本科學習教育學的胡同學準備跨專業報考經濟學碩士，發覺輔導老師講解內容還沒有自己看書學的透徹，於是在一個月內看完「網紅」老師宋浩主講的「線性代數」等共170多小時的網課，「宋老師的講解方法對我這種基礎薄弱的學生很友好。」

沒有考核、沒有排名的網路課堂，除了能幫助在校學生鞏固所學知識、拓展學習領域，同時也是不少走入社會的職場人掌握新技能的加油站 。

面對紛繁複雜的工作流程，漢語言文學專業出身的「90後」新媒體編輯崔先生曾一度感到難以招架，他第一年就利用網路學習資源，系統自學辦公軟件操作、圖片及視頻處理技術，一舉從計算機技術的「入門選手」變身為「高手」。

中國視頻網站嗶哩嗶哩（B站）董事長陳睿日前透露，匯集眾多年輕網友的B站上播放時長最長的並非動漫、美妝、綜藝等話題內容，而是高等數學課程。「與長達90分鐘的課堂教學相比，網路視頻課程單節時長短，遇見不明白的地方可以反覆多聽，還能隨時暫停做筆記。」

2022年9月，北京大學歷史系入駐抖音 ，吸引了全網數十萬「雲學生」追讀網課。報告顯示，2022年抖音收藏量最高的高校公開課前十名中，文史哲學類課程佔了四席，包括「中國古代政治與文化」「論語導讀」等。利用互聯網視頻學習文史、哲學、傳統文化知識日漸成為互聯網新風尚。