50歲環衛工苦練英語10年 成三里屯「草根外交官」

張建娜自學英語單詞。（取材自河北新聞網／張建娜供圖）

北京朝陽三里屯使館區有一位很知名的50歲環衛工人，不僅因為她工作認真負責，更因為她能說一口流利英語。她是北京市朝陽區環境衞生服務中心一隊一分隊使館班班長張建娜，靠著自學英語近10年，給路過的外籍旅客解疑答惑，成為「三里屯的草根外交官」。

文匯報報導，2012年，張建娜入職北京朝陽環衛，穿起橙色工服，開啟了對三里屯街區的每日「巡遊」。十年間，她從一名環衛清掃工成長為現在的三里屯使館班班長，也成為工友中英語最好的「能人」。

「其實也沒什麼特別的原因，就是當初剛到使館區打掃衛生的時候，經常遇到不懂中文的外國朋友用英語問路。很多人拿著地圖，不知道該怎麼走，我也聽不懂他們說啥，只能乾著急。」談及學英語的初衷，張建娜笑稱，自己高中學的那點英語「早就還給老師了」，面對英語問路只能「大眼瞪小眼」，完全幫不上忙，「我心裡充滿了尷尬和歉意。」

張建娜在清理垃圾桶。（取材自河北新聞網／北京朝陽環衛中心供圖）

為了不再「啞口無言」，張建娜回家找出孩子的小學英語課本開始一點點地學習，還到附近收廢品的大哥那兒「淘」一些學英語的輔導書。平時沒有大量的時間專門學習，她就在等垃圾清運車的間隙背幾個單詞，在熬粥的空檔看兩眼筆記，還跟女兒PK記單詞，並下載了幾個學英語的App ，學英語更便利。

張建娜用流利的英語為外國友人指路。（視頻截圖）

張建娜用流利的英語為外國友人指路。（視頻截圖）

張建娜所帶班組的任務區域包括繁華的三里屯商圈周邊和56處駐華使館區，覆蓋了共十餘萬平方米的道路街巷以及300餘個果皮箱。每個使館門口的哨兵都對她非常熟悉，「有時候哨兵們遇到了不能解答的語言問題，也會喊我『大姐，你英語好，快來幫忙』。」

「Excuse me, could you tell me the way to the nearest subway station?（你好，你能告訴我去最近的地鐵站 怎麼走嗎？）」兩名外國遊客詢問張建娜怎麼去地鐵站。

張建娜聽完收起掃把，伸手指著地鐵站的方向：「Walk along this road to the end, and then turn right, you will see a high building, and the subway station entrance is near the building……」（沿著這條路走到盡頭後右轉，會看到一棟高樓，地鐵站入口就在大樓附近……）問路的遊客道謝離開，張建娜又拿起掃帚和簸箕繼續清掃起來。

作為環衛工人，張建娜說，「學英語沒有什麼遠大目標，只為了可以力所能及幫助別人。」