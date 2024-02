50歲環衛工苦練英語10年 成三里屯「草根外交官」

張建娜自學英語單詞。(取材自河北新聞網/張建娜供圖)

北京朝陽三里屯使館區有一位很知名的50歲環衛工人,不僅因為她工作認真負責,更因為她能說一口流利英語。她是北京市朝陽區環境衞生服務中心一隊一分隊使館班班長張建娜,靠著自學英語近10年,給路過的外籍旅客解疑答惑,成為「三里屯的草根外交官」。

文匯報報導,2012年,張建娜入職北京朝陽環衛,穿起橙色工服,開啟了對三里屯街區的每日「巡遊」。十年間,她從一名環衛清掃工成長為現在的三里屯使館班班長,也成為工友中英語最好的「能人」。

「其實也沒什麼特別的原因,就是當初剛到使館區打掃衛生的時候,經常遇到不懂中文的外國朋友用英語問路。很多人拿著地圖,不知道該怎麼走,我也聽不懂他們說啥,只能乾著急。」談及學英語的初衷,張建娜笑稱,自己高中學的那點英語「早就還給老師了」,面對英語問路只能「大眼瞪小眼」,完全幫不上忙,「我心裡充滿了尷尬和歉意。」

張建娜在清理垃圾桶。(取材自河北新聞網/北京朝陽環衛中心供圖)

為了不再「啞口無言」,張建娜回家找出孩子的小學英語課本開始一點點地學習,還到附近收廢品的大哥那兒「淘」一些學英語的輔導書。平時沒有大量的時間專門學習,她就在等垃圾清運車的間隙背幾個單詞,在熬粥的空檔看兩眼筆記,還跟女兒PK記單詞,並下載了幾個學英語的App ,學英語更便利。

張建娜用流利的英語為外國友人指路。(視頻截圖)

張建娜所帶班組的任務區域包括繁華的三里屯商圈周邊和56處駐華使館區,覆蓋了共十餘萬平方米的道路街巷以及300餘個果皮箱。每個使館門口的哨兵都對她非常熟悉,「有時候哨兵們遇到了不能解答的語言問題,也會喊我『大姐,你英語好,快來幫忙』。」

「Excuse me, could you tell me the way to the nearest subway station?(你好,你能告訴我去最近的地鐵站 怎麼走嗎?)」兩名外國遊客詢問張建娜怎麼去地鐵站。

張建娜聽完收起掃把,伸手指著地鐵站的方向:「Walk along this road to the end, and then turn right, you will see a high building, and the subway station entrance is near the building……」(沿著這條路走到盡頭後右轉,會看到一棟高樓,地鐵站入口就在大樓附近……)問路的遊客道謝離開,張建娜又拿起掃帚和簸箕繼續清掃起來。

作為環衛工人,張建娜說,「學英語沒有什麼遠大目標,只為了可以力所能及幫助別人。」